Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn cercherà di darsi alla fuga e preso dalla rabbia, metterà le mani intorno al collo di Sheila, pronto a strozzarla ma poi...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda su Canale5 il 6 ottobre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Finn, ormai in preda alla sete di vendetta, cercherà di liberarsi di Sheila strozzandola. La Carter non si farà trovare impreparata e, presa una siringa, sederà il ragazzo, sciogliendosi dalla sua morsa e facendolo cadere inerme sul letto. Mike sopraggiungerà in quel momento e rivelerà alla sua amica di essere stato interrogato da Brooke e Ridge. Il Guthrie, capito di essersi cacciato in un bel guaio, si darà alla fuga. Intanto Bill farà visitare Li da un medico suo amico e cercherà di scoprire cosa sia successo alla donna che ha deciso di ospitare e curare a casa sua.

Anticipazioni Beautiful: Sheila droga di nuovo Finn e si libera della sua morsa

Finn è inferocito e vuole vendetta. Il ragazzo ha ritrovato la forza per rimettersi in piedi e ha addirittura messo le mani addosso alla Carter, pronto a strozzarla. Il dottore ha perso completamente il controllo, dopo aver saputo che la rossa non solo lo sta tenendo lontano da Steffy ma ha addirittura ucciso Li. Il giovane è pronto a tutto pur di fuggire ma non ha preso in considerazione l’arguzia di sua madre. Sheila riuscirà a liberarsi dalla sua morsa, prendendo una siringa e iniettandogli un’altra dose di tranquillante. Finn cadrà inerme sul letto.

Beautiful Anticipazioni: Mike si dà alla fuga

Poco dopo che Sheila avrà stordito Finn, Mike raggiungerà di nuovo la sua amica, per informarla che Brooke e Ridge hanno scoperto qualcosa e lo hanno messo sotto torchio. La Carter si infurierà con lui per essere corso immediatamente da lei, senza cercare di depistare i Forrester, che potrebbero persino averlo seguito. Il Guthrie comincerà a non poterne più di questa situazione e capito che seguendo la sua pazza amica, finirà presto in prigione, deciderà di darsela a gambe.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill continua a occuparsi di Li

Bill ha portato Li a casa sua e le ha prestato le prime cure. La donna non spiccica parola e si limita a fare cenni con la testa per rispondere ad alcune delle domande dello Spencer. Il magnate vorrebbe però saperne di più su di lei e sulla sua storia; l’unica cosa che ha capito è che la sua ospite ha un figlio maschio. Bill chiamerà un suo amico medico per farla visitare e spererà che almeno con lui, lei si apra. Ovviamente non succederà ma Li comincerà a capire che il suo salvatore è legato in qualche modo a Steffy, quando il manager riceverà una chiamata da Liam e nominerà sia la Forrester che Finn.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.