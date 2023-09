Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 ottobre 2023: Fekeli caccia Behice. Fadik abbandonata sull'altare!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 2 al 7 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 2 ottobre 2023

Fekeli scopre che Mujgan e Behice hanno deciso di trasferirsi ad Istanbul con Kerem Ali. Adirato, l'uomo decide di cacciare via entrambe. Le Hekimolgu vanno in un hotel, dove incontrano un avvocato. Quest'ultimo comunica loro che la quota di eredità che spetterà alla vedova per la morte di Yilmaz sarà molto meno consistente rispetto a ciò che credevano.

Puntata in onda Martedì 3 ottobre 2023

Behice è venuta a sapere che il patrimonio di Yilmaz non ammonta a 30 milioni di lire come credeva, bensì soltanto a 80.000. Mujgan sta provando a convincerla a trasferirsi in un albergo più economico, però la zia non ne vuole sapere. Sentedosi con le spalle al muro, la dottoressa si rivolge a Fikret in cerca di aiuto.

Puntata in onda Mercoledì 4 ottobre 2023

Sevda origlia una conversazione tra due contadini. Uno confida all'altro di coltivare i propri prodotti in un campo degli Yaman di nascosto. La cantante lo riferisce a Zuleyha, e le suggerisce d'intervenire con fermezza. Intanto, Fikret parla a Fekeli della situazione in cui si trova Mujgan; l'imprenditore, impietosito dal racconto del nipote, va a trovarla, la perdona e le chiede di tornare a casa. Anche Behice fa ritorno al ranch. In un secondo momento, in ospedale, l'Hekimoglu junior si rende conto che Fikret ed Umit sono in confidenza. In effetti, i due sono amici di vecchia data.

Puntata in onda Giovedì 5 ottobre 2023

Mujgan si dirige alla tenuta: ha bisogno di parlare a Zuleyha dell’eredità di Yilmaz. La dottoressa comunica all'ex sarta che, prima di morire, Yilmaz ha venduto quasi tutti i suoi beni per una cifra che ammonta circa a 30 milioni di lire. Di questo denaro, però, non c'è traccia. Senza giri di parole, l’Hekimoglu accusa apertamente l’Altun di essersene impossessata. Quest'ultima, furente, la mette alla porta. Intanto, Demir scopre che Umit sta cercando un alloggio, e decide di farla andare a vivere in uno dei propri appartamenti.

Puntata in onda Venerdì 6 ottobre 2023

Fekeli viene a sapere che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman senior. L'uomo non si spiega il perché il nipote abbia compiuto un gesto del genere. Intanto, Gulten e Cetin stanno finalmente per convolare a nozze. Il loro matrimonio verrà celebrato alla tenuta Yaman, durante la cerimonia collettiva che Zuleyha ha voluto riproporre per tramandare la tradizione avviata da Hunkar.

Puntate in onda Sabato 7 ottobre 2023

Alla tenuta Yaman, in occasione del matrimonio collettivo organizzato da Zuleyha, Gulten e Cetin si sposano. Fadik, purtroppo, viene abbandonata all'altare da Rasit. Intanto, è ormai chiaro che l'ex sarta abbia preso ufficialmente il posto di Hunkar, e Demir ne è felice. Intanto, Behice chiede a Nimet d'indagare per scoprire chi si sia impossessato dei 30 milioni di lire di Yilmaz. Fekeli, invece, vuole capire perché Fikret abbia distrutto la lapide di Adnan Yaman senior, però il nipote risponde in modo vago alle sue domande. Nel frattempo, l'Altun trova una lettera in cui il defunto padre del marito rispondeva ad una donna che dichiarava di essere incinta di suo figlio. In un secondo momento, dopo aver assistito all'ennesimo rimprovero di Behice nei confronti di Nazire, Fekeli la mette alla porta, e la manda a vivere in un appartamento modesto. Mujgan, nel mentre, si prepara ad affrontare Umit, la quale l'ha messa a capo del programma di vaccinazione: in questo modo lei sarebbe costretta a viaggiare spesso.

