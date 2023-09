La Promessa Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 ottobre 2023: Jimena si ribella. Suo padre non le impedirà di sposare Manuel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 2 al 6 ottobre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 2 al 6 ottobre 2023.

Puntata di Lunedì 2 ottobre 2023

Il Duca De Los Infantes ha deciso che Jimena non sposerà Manuel. Il nobile è furioso perché i marchesi hanno nascosto di essere al verde ma sua figlia ha le idee molto chiare: non intende rinunciare al matrimonio con il Lujan, né ora né mai. La ragazza propone al padre di trasferirsi per qualche giorno alla tenuta, per verificare di persona come stanno andando le cose.

Puntata di Martedì 3 ottobre 2023

Jimena convince Cruz a darle una mano e, con l’approvazione della marchesa, invita i suoi genitori a trasferirsi alla tenuta, per conoscere meglio i loro futuri consuoceri ma anche per verificare di persona, che le cose stiano andando per il meglio e che non ci sia alcuna bancarotta. Jana intanto continua a lavorare sull’aereo e comunica a Maria di essere molto contenta che Curro cominci ad avere dei seri dubbi su Lorenzo.

Puntata di Mercoledì 4 ottobre 2023

Alonso è ancora furioso con Cruz per la questione della spilla e si arrabbia ancora di più con lei, quando scopre che ha permesso a Jimena di invitare i suoi genitori a passare qualche giorno alla tenuta. Intanto la duchessina convince Manuel a fare una passeggiata con lei nel bosco, con il chiaro intento di conquistare definitivamente il ragazzo e accelerare le nozze.

Puntata di Giovedì 5 ottobre 2023

Maria continua a essere in ansia per Salvador mentre Don Alonso, dopo essersi rifiutato di licenziare i domestici e aver messo a tacere Cruz, decide di convocare Simona e Candela, per chiedere loro spiegazioni. Le due temono di dover lasciare il loro lavoro e la tenuta.

Puntata di Venerdì 6 ottobre 2023

Jana, preoccupata per Simona e Candela, organizza un modo per proteggere le due donne dai marchesi ma alla fine tutti scoprono che Don Alonso vuole solo sapere come abbiano fatto a scoprire che Padre Camillo era un impostore. Intanto Curro decide di vederci chiaro su Lorenzo e chiede a Cruz se il conte sia davvero suo padre. La marchesa lo spiazza con la sua feroce risposta.

