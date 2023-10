La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2023: Curro pronto a chiedere a Cruz se Lorenzo sia suo padre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che Jana organizzerà un comitato per proteggere Simona e Candela dal licenziamento ma tutti rimarranno stupiti nel sapere cosa veramente voglia il marchese da loro. Intanto Curro, convinto a vederci chiaro nella faccenda di Lorenzo e della sua paternità, deciderà di chiedere a sua zia Cruz la verità.

Anticipazioni La Promessa: Jana pronta a difendere Simona e Candela

Simona e Candela saranno licenziate? Le due cuoche avranno paura di sì, visto che Don Alonso le ha convocate per parlare con loro. In cucina serpeggerà il dubbio che Don Gregorio abbia messo le domestiche in cattiva luce e che, spalleggiato da Cruz e Petra, abbia spinto il marchese a liberarsi di loro. Jana, decisa a difenderle, organizzerà un comitato di domestici, per proteggerle. Tutti però si calmeranno quando scopriranno che il nobile voleva solo ringraziarle e sapere come abbiano fatto a scoprire che Padre Camillo era un impostore.

La Promessa Anticipazioni: Curro pronto a Cruz la verità su Lorenzo

Jana è orgogliosa di Curro. Il ragazzo ha deciso di cercare la verità su Lorenzo e di capire se la domestica abbia o meno ragione. Il giovane conte, visto che il De La Mata non intende rispondergli, si rivolgerà a Cruz, sua zia, certo che la donna gli darà le risposte che cerca. Affronterà quindi presto l’argomento con la marchesa, a cui non sembrerà vero poter finalmente dare al nipote, che odia, una risposta fredda e malefica.

Anticipazioni La Promessa: Curro scoprirà di essere un figlio illegittimo

Vi anticipiamo che Cruz non si lascerà scappare l’occasione di gelare suo nipote e di essere malefica con lui. La marchesa gli rivelerà che Lorenzo non è il suo vero padre e che lui è un figlio illegittimo. Il ragazzo rimarrà di sasso e purtroppo dovrà dare ragione a Jana, che da tempo lo spingeva ad avere spiegazioni. Poi, con il cuore a pezzi, affronterà il conte, nella speranza che almeno lui possa rivelargli chi sono i suoi veri genitori.

