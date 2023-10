Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 5 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 ottobre 2023 - Finn perderà completamente la testa e vorrà la sua vendetta. Il ragazzo urlerà contro la Carter, che però non si lascerà intimorire neanche per un secondo. Intanto a casa di Steffy, Taylor e Ridge penseranno alla loro bambina e saranno pronti a raggiungerla a Montecarlo, per darle il loro sostegno. Prima però dovranno informare Liam della spiacevole novità e lo Spencer racconterà tutto a suo fratello. Bill invece continuerà a tentare di farsi dire qualcosa dalla misteriosa donna che ha trovato nel vicolo, a cui ha deciso di dare una mano. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 5 ottobre 2023 - Demir è rimasto affascinato da Umit sin dal primo momento in cui l'ha vista. L'imprenditore è sorpreso, perché questa è la seconda volta che gli capita di vivere un'emozione del genere: gli era già successo con la moglie, e non credeva che potesse succedergli di nuovo. Ed è proprio per tale ragione che lo Yaman ha invitato il nuovo primario come propria ospite ad un evento, ed è sempre per questa ragione che ora fa passo tanto importante nei suoi confronti. Dopo che viene a sapere che Umit è alla ricerca di un appartamento, l'uomo le chiede di stabilirsi in una delle proprietà di cui dispone... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 ottobre 2023 - Simona e Candela avranno tanta paura di essere licenziate. Don Alonso chiamerà le due a colloquio e visti gli ultimi battibecchi con Gregorio, le due penseranno di dover dire addio alla tenuta e al loro posto di lavoro. Jana e tutti i domestici si mobiliteranno per dar loro una mano e per dimostrare al marchese il loro valore. Don Alonso non avrà però per nulla intenzione di liberarsi delle sue cuoche. Qui la trama completa de La Promessa.

