Terra Amara Anticipazioni 5 ottobre 2023: Mujgan accusa Zuleyha di essere una ladra!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 5 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan punta il dito contro Zuleyha. Demir, invece, fa un passo importante verso Umit...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 ottobre 2023, alle 14.10, Mujgan si dirige alla tenuta: ha bisogno di parlare a Zuleyha dell’eredità di Yilmaz. La dottoressa comunica all'ex sarta che, prima di morire, Yilmaz ha venduto quasi tutti i suoi beni per una cifra che ammonta circa a 30 milioni di lire. Di questo denaro, però, non c'è traccia. Senza giri di parole, l’Hekimoglu accusa apertamente l’Altun di essersene impossessata. Quest'ultima, furente, la mette alla porta. Intanto, Demir scopre che Umit sta cercando un alloggio, e decide di farla andare a vivere in uno dei propri appartamenti...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan deve indagare!

Mujgan sta ancora riflettendo sul mistero che aleggia attorno all'eredità di Yilmaz. La vedova è stata informata dall'avvocato del fatto che il patrimonio del defunto consorte è in realtà molto meno consistente rispetto a quanto si credeva. L'Hekimoglu non fa che domandarsi che fine abbiano fatto tutti quei soldi di cui, ne è certa, l'Akkaya era in possesso. Determinata ad andare fino in fondo alla questione, la dottoressa prende un'inattesa decisione...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan contro Zuleyha!

Mujgan vuole scoprire la verità sull'eredità del defunto marito, così si dirige alla tenuta: è convinta che soltanto Zuleyha possa darle le risposte che sta cercando. Quando si trova faccia a faccia con l'ex rivale in amore, la ragazza le fa sapere che, prima di morire, Yilmaz aveva venduto quasi tutti i suoi beni per una cifra di circa 30 milioni di lire; tuttavia, questo denaro pare sia svanito nel nulla. In un secondo momento, l'Hekimoglu passa all'attacco, additando l'Altun: è certa che sia stata lei ad impossessarsi di questi soldi. Zuleyha, sotto shock, la caccia di casa.

Demir fa un passo importante verso Umit, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 5 ottobre 2023

Demir è rimasto affascinato da Umit sin dal primo momento in cui l'ha vista. L'imprenditore è sorpreso, perché questa è la seconda volta che gli capita di vivere un'emozione del genere: gli era già successo con la moglie, e non credeva che potesse succedergli di nuovo. Ed è proprio per tale ragione che lo Yaman ha invitato il nuovo primario come propria ospite ad un evento, ed è sempre per questa ragione che ora fa passo tanto importante nei suoi confronti. Dopo che viene a sapere che Umit è alla ricerca di un appartamento, l'uomo le chiede di stabilirsi in una delle proprietà di cui dispone...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.