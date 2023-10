Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 ottobre 2023: Finn è inferocito. Ora vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn perderà il controllo e, rimessosi in piedi, accuserà Sheila di essere un'assassina e tenterà la fuga. Intanto Bill continuerà a voler sapere chi sia la donna misteriosa del vicolo.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Finn perderà completamente la testa e vorrà la sua vendetta. Il ragazzo urlerà contro la Carter, che però non si lascerà intimorire neanche per un secondo. Intanto a casa di Steffy, Taylor e Ridge penseranno alla loro bambina e saranno pronti a raggiungerla a Montecarlo, per darle il loro sostegno. Prima però dovranno informare Liam della spiacevole novità e lo Spencer racconterà tutto a suo fratello. Bill invece continuerà a tentare di farsi dire qualcosa dalla misteriosa donna che ha trovato nel vicolo, a cui ha deciso di dare una mano.

Anticipazioni Beautiful: Finn si scaglia contro Sheila

Sheila ha rivelato a Finn che Li è stata vittima di un incidente e come prevedibile, il ragazzo ha perso completamente il controllo. Furioso con la Carter, che lo tiene in ostaggio, che gli ha sparato e che ha persino ucciso la sua mamma, il ragazzo troverà la forza di alzarsi in piedi e di tentare di fuggire un’altra volta. Il dottore sarà pronto a prendersi la sua vendetta e sembrerà non volersi fermare neanche quando la rossa si metterà in mezzo per ostacolargli la via di uscita. Completamente invaso dall'odio, lui le metterà le mani al collo, pronto a strozzarla.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Ridge pronti ad andare a Montecarlo

Taylor e Ridge sono nel panico. Steffy è ricoverata in una clinica psichiatrica e i due sono molto preoccupati per lei. Consapevoli che la loro bambina ha cercato di dissimulare, quanto poteva, il suo dolore, per non farli stare male, decideranno di correre in suo soccorso e di stare con lei fino a quando non si sarà ripresa. Questo comporterà la loro partenza per Montecarlo, dove la Forrester si è trasferita per ritrovare la pace.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill cerca di scoprire chi sia la misteriosa donna del vicolo

Mentre Liam informerà Wyatt delle condizioni di Steffy e gli dirà di essere molto preoccupato, Bill continuerà a cercare di capire chi sia la misteriosa donna che ha trovato nel vicolo. Lo Spencer, senza saperlo, ha salvato Li, sfuggita alla furia di Sheila ma ferita e sotto shock. Il magnate l’ha convinta a seguirlo a casa sua, per darle una mano ma non ha ancora capito cosa le sia successo. Li non dirà ancora una parola e cercherà di tenersi lontana dai guai, nella speranza di correre da suo figlio, una volta che si sarà ristabilita.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.