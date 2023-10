La Promessa Anticipazioni 5 ottobre 2023: Simona e Candela saranno licenziate?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Simona e Candela avranno tanta paura di essere licenziate. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso chiamerà le due a colloquio e visti gli ultimi battibecchi con Gregorio, le due penseranno di dover dire addio alla tenuta e al loro posto di lavoro. Jana e tutti i domestici si mobiliteranno per dar loro una mano e per dimostrare al marchese il loro valore. Don Alonso non avrà però per nulla intenzione di liberarsi delle sue cuoche.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso e Cruz in lite per i domestici

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso vuole sapere la verità su Padre Camillo

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela e Simona temono di essere licenziate

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.