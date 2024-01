Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 gennaio 2024 - Liam sarà sempre più preoccupato per la vicinanza di Hope a Thomas. Lo Spencer continuerà a confidare tutte le sue preoccupazioni a Brooke. Il giovane le rivelerà che sua moglie, in questi giorni, non è tornata a casa spesso. Ha passato infatti diverse notti a Villa Forrester, lasciandolo da solo. La Logan lo rassicurerà dicendogli che come lei e Ridge sono uniti dal destino anche lui e Hope lo sono. Intanto Steffy e Taylor si sistemeranno ad Aspen e la Forrester tornerà ad assicurare alla madre che tutto andrà bene. Ridge intanto maturerà l’idea di allontanarsi per sempre da Brooke, deluso da lei e sempre più certo che sua figlia abbia sempre avuto ragione. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 30 gennaio 2024 - Lutfiye adesso ha la certezza che Fekeli non sia morto a causa di un infarto, bensì che sia stato ucciso, ed adesso sa anche chi è stato: Adbulkadir. Bisognosa di sfogarsi e confidarsi, e non volendo dare ulteriori pensieri a Zuleyha e Fikret, prende da parte Saniye. Una volta che la signora le ha rivelato che cosa ha scoperto, la moglie di Gaffur le dice che ha il forte sospetto che anche Hakan sia coinvolto in questo omicidio. Dopodiché, Lutfiye va a parlarne anche con Betul, alla chiede un parere legale. La giovane, allarmata, le chiede di stare tranquilla: se ne occuperà in prima persona...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 gennaio 2024 - Maria non si perderà d’animo e deciderà di riconquistare Salvador. La ragazza accetterà il consiglio di Martina e comincerà a organizzare una festa in onore del cameriere. Riuscirà a fargli tornare il sorriso e a farlo sentire di nuovo a casa o scatenerà in lui fastidio e tristezza? Sarà un azzardo ma forse questo sforzo verrà ripagato. Qui la trama completa de La Promessa.

