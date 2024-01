Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 gennaio 2024: Hope sempre più vicina a Thomas. Liam trema!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam sarà in ansia per le ultime scelte di Hope, fin troppo vicina a Thomas...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 30 gennaio 2024, alle ore 13.45, Liam sarà sempre più preoccupato per la vicinanza di Hope a Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer continuerà a confidare tutte le sue preoccupazioni a Brooke. Il giovane le rivelerà che sua moglie, in questi giorni, non è tornata a casa spesso. Ha passato infatti diverse notti a Villa Forrester, lasciandolo da solo. La Logan lo rassicurerà dicendogli che come lei e Ridge sono uniti dal destino anche lui e Hope lo sono. Intanto Steffy e Taylor si sistemeranno ad Aspen e la Forrester tornerà ad assicurare alla madre che tutto andrà bene. Ridge intanto maturerà l’idea di allontanarsi per sempre da Brooke, deluso da lei e sempre più certo che sua figlia abbia sempre avuto ragione.

Anticipazioni Beautiful: Brooke rincuora Liam

Liam e Brooke sono in ansia per Hope e continueranno a esserlo giorno dopo giorno. Lo Spencer proseguirà nel dire alla suocera di quanto sia preoccupato per il suo matrimonio, messo in pericolo dal rapporto tra Hope e Thomas. La piccola Logan è sempre più vicina al Forrester e Liam racconterà a Brooke di quanto tempo la sua consorte stia passando alla villa di Eric. Il ragazzo spererà che le cose si sistemino e la Logan senior lo rincuorerà. Come il destino terrà uniti lei e Ridge – per il quale sta preparando una bella serata romantica – terrà insieme pure sua figlia e il suo amato consorte. Il figlio di Bill cercherà di calmarsi ma non sarà facile; vorrebbe tanto che la sua mogliettina aprisse gli occhi e smettesse di frequentare casa di Eric così frequentemente.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Taylor si sistemano ad Aspen

Steffy è corsa ai ripari e ha aiutato Taylor a non lasciarsi andare. La ragazza spera che questi momenti ad Aspen siano utili alla madre per cambiare idea sul suo addio a Los Angeles ma anche a Ridge. Per lei c’è ancora speranza per i suoi genitori ma Taylor sembrerà sempre più disillusa. Ridge l’ha fatta soffrire per l’ennesima volta e forse stavolta è il caso di non illudersi ulteriormente. La dottoressa sarà visibilmente segnata da quanto successo e si trascinerà faticosamente tra gli alberi delle montagne di Aspen, in cerca di pace.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge pronto a raggiungere Taylor ad Aspen

Ridge non riuscirà a perdonare Brooke. Per lui la moglie lo ha tradito, non rivelandogli la verità sulla sua chiamata ai servizi sociali. Lo stilista avrebbe voluto che la consorte gli dicesse chiaramente quello che ha fatto ma la donna non ha avuto il coraggio di farlo o peggio ha pensato di averla fatta franca e di aver affondato Thomas. Questo ha creato un frattura incolmabile e Ridge comincerà a pensare che Steffy abbia sempre avuto ragione e che sia l’ora di raggiungere Taylor ad Aspen, per ricominciare con lei.

