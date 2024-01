La Promessa Anticipazioni 30 gennaio 2024: Maria non si arrende e prepara una sorpresa per Salvador

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria non si arrenderà all'idea di aver perso Salvador e accetterà il consiglio di Martina di organizzare una festa in onore del cameriere.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 30 gennaio 2024, alle ore 16.40, Maria non si perderà d’animo e deciderà di riconquistare Salvador. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza accetterà il consiglio di Martina e comincerà a organizzare una festa in onore del cameriere. Riuscirà a fargli tornare il sorriso e a farlo sentire di nuovo a casa o scatenerà in lui fastidio e tristezza? Sarà un azzardo ma forse questo sforzo verrà ripagato.

Anticipazioni La Promessa: Maria sconvolta dalla decisione di Salvador

Salvador non vuole sposare Maria. Gli orrori della guerra hanno segnato il ragazzo nel profondo e ora proprio non se la sente di cancellare quanto successo nel passato e pensare a convolare a nozze. Il giovane lo ha comunicato alla sua fidanzata, lasciandola ovviamente senza parole. La Fernandez comincerà a pensare che tra lei e Salvador sia finita e che non ci sia nulla da fare per convincerlo a tornare indietro sulle sue decisioni. All’improvviso però, qualcuno le farà capire di non doversi arrendere e di dover combattere per il suo amore.

La Promessa Anticipazioni: Martina consiglia a Maria di organizzare una festa per Salvador

Maria sarà visibilmente turbata da quello che le avrà rivelato Salvador e comincerà a riflettere su come fare per convincere il suo amato a scrollarsi di dosso tutte le paure e i brutti ricordi. Martina si renderà conto che qualcosa non va nella sua affezionata cameriera e dopo aver scoperto cosa la turbi, le darà un prezioso consiglio: dovrebbe organizzare una festa per dimostrare al suo fidanzato quanto sia amato e sostenuto ma soprattutto quanto tutti gli siano vicini in questo momento. Maria ci penserà un po’ su e accetterà questo suggerimento.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria pronta a organizzare una festa per Salvador

Maria accetterà il consiglio di Martina e si preparerà a organizzare una festa per Salvador. Tutti saranno molto felici di partecipare e di darle una mano. Se questo è il modo per aiutare il buon cameriere a tornare quello di prima o comunque a scrollarsi di dosso i brutti pensieri, allora lo faranno con piacere. Ma la festa avrà l’effetto sperato? Darà a Salvador il coraggio di voltare pagina e di riacquistare il suo contagioso sorriso?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.