Terra Amara Anticipazioni 30 gennaio 2024: Lutfiye ricoverata d'urgenza in ospedale!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 30 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Lutfiye è talmente tanto sconvolta che accusa un malore!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 gennaio 2024, alle 14:10, Huseyin ha rivelato a Lutfiye che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir. L'operaio le avrebbe confessato anche che quest'ultimo è il braccio destro di Hakan Gumusoglu, però Vahap, fratello di Abdulkadir, lo ha ucciso prima. Intanto, la donna accusa un malore a causa del forte shock. Lutfiye viene portata d'urgenza in ospedale e dimessa già il giorno dopo. Alla villa, la bionda ne parla con Saniye, la quale è convinta che Hakan abbia un ruolo nell'assassinio di Fekeli. Dopodiché, Lutfiye chiede un parere legale a Betul, che le suggerisce di stare tranquilla perché si occuperà personalmente della faccenda...

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye accusa un malore!

Lutfiye ha ricevuto una telefonata a dir poco sconvolgente. La donna ha risposto alla chiamata, e dall'altra parte della cornetta le hanno detto di sapere chi fosse l'assassino di Fekeli, e le hanno fatto il nome di Abdulkadir. A parlare era Huseyin, un operaio che, se non fosse stato per il pronto intervento di Vahap, avrebbe rivelato anche che l'omicida è il braccio destro di Hakan Gumusoglu. Lutfiye, nell'udire queste parole agghiaccianti, ha accusato improvvisamente un malore: lo shock è stato talmente tanto forte che la bionda si accascia a terra!

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye esce dall'ospedale...

Per fortuna, Zuleyha ed Hakan trovano per tempo Lutfiye stesa a terra priva di sensi. I due le prestano immediatamente soccorso e la portano d'urgenza in ospedale. Dopo un breve ricovero, la zia di Fikret viene dimessa. Il giorno dopo, infatti, Lutfiye può finalmente tornare a casa. Quest'ultima, benché stia meglio, non si è ancora del tutto ripresa dalla sconcertante notizia che ha ricevuto e che le ha causato il malore...

Lutfiye si confronta con Betul, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 30 gennaio 2024

Lutfiye adesso ha la certezza che Fekeli non sia morto a causa di un infarto, bensì che sia stato ucciso, ed adesso sa anche chi è stato: Adbulkadir. Bisognosa di sfogarsi e confidarsi, e non volendo dare ulteriori pensieri a Zuleyha e Fikret, prende da parte Saniye. Una volta che la signora le ha rivelato che cosa ha scoperto, la moglie di Gaffur le dice che ha il forte sospetto che anche Hakan sia coinvolto in questo omicidio. Dopodiché, Lutfiye va a parlarne anche con Betul, alla chiede un parere legale. La giovane, allarmata, le chiede di stare tranquilla: se ne occuperà in prima persona...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.