Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 febbraio 2024 - Hope si troverà nei guai a causa di Paris. La Logan dovrà gestire alcune domande indiscrete da parte di Thomas. Il Forrester cercherà di capire se quanto rivelato dalla Buckingham corrisponda al vero. Paris si lascerà sfuggire le confessioni di Hope e rivelerà allo stilista che la figlia di Brooke lo trova molto sexy e affascinante. Queste dichiarazioni accenderanno una miccia molto pericolosa nella mente del designer, che penserà di avere ancora delle chance con la madre di Douglas. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 febbraio 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 29 febbraio 2024 - Lutfiye, che si sta dedicando anima e corpo nei suoi impegni politici, diventa la nuova consigliera comunale. Anche per Gaffur è tempo di grandi soddisfazioni. Quest'ultimo riesce a farsi eleggere nuovo capo dei braccianti. Intanto, durante un ricevimento indetto dal sindaco, Fikret si ritrova faccia a faccia con Abdulkadir. Il rosso, inferocito, lo accusa pubblicamente dell'omicidio di Fekeli. Zuleyha, invece, trascina Betul in tribunale. La figlia di Sermin, allarmata, prova a chiedere aiuto a Colak, il quale è disposto ad aiutarla, però pretende qualcosa in cambio. Nel frattempo, Hakan si prepara a rivelare la sua vera identità all'amata. Tuttavia, Gungor interviene per fermarlo, convinto che non sia ancora giunto il momento giusto. D'altro canto, l'Altun sta cominciando a nutrire dei forti sospetti su di lui, tanto che chiede a Fikret di fare delle indagini approfondite sul suo conto... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 febbraio 2024 - Martina si troverà con le spalle al muro più che mai. Don Alonso, prima di partire per raggiungere Cruz, imporrà a sua nipote di cacciare Beatriz dalla tenuta e di non fargliela più trovare al suo ritorno. Peccato però che la marchesina non potrà accontentare lo zio, anche se vorrebbe tantissimo liberarsi pure lei della sua nemica. Curro cercherà di stare vicino alla ragazza e tra i due sarà sempre più evidente l’affinità e l’affetto. I ragazzi finiranno persino per sfiorarsi le labbra per darsi un bacio ma qualcuno, comparso all’improvviso, li interromperà. Qui la trama completa de La Promessa.

