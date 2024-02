Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 febbraio 2024: Hope nei guai per colpa di Paris!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope scoprirà che Paris ha rivelato a Thomas le sue scottanti confessioni. Il Forrester cercherà di giocarsi le sue chance.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 29 febbraio 2024, alle ore 13.45, Hope si troverà nei guai a causa di Paris. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan dovrà gestire alcune domande indiscrete da parte di Thomas. Il Forrester cercherà di capire se quanto rivelato dalla Buckingham corrisponda al vero. Paris si lascerà sfuggire le confessioni di Hope e rivelerà allo stilista che la figlia di Brooke lo trova molto sexy e affascinante. Queste dichiarazioni accenderanno una miccia molto pericolosa nella mente del designer, che penserà di avere ancora delle chance con la madre di Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Paris mette Hope nei guai

Hope ha ammesso di trovare attraente Thomas e purtroppo per la Logan Paris si lascerà scappare questa confessione. La Buckingham si troverà da sola con il Forrester nell’ufficio di progettazione e tra una chiacchiera e l’altra, gli confesserà le rivelazioni della sua amica. Le sue parole faranno brillare gli occhi al ragazzo, che comincerà a pensare di avere ancora delle chance con la sua ex e di potersela giocare una volta per tutte. Paris, senza rendersene conto, scatenerà una nuova spirale di follia.

Beautiful Anticipazioni: Aria di distensione tra Hope e Steffy

Hope ha accusato Steffy di aver giocato sporco e di avere portato suo padre a lasciare Brooke. Tra le due ragazze ci sarà però un momento di distensione quando si troveranno a parlare di lavoro. La Forrester assicurerà alla sorellastra di volerle lasciare carta bianca per quanto riguarda la sua nuova collezione e le dirà pure di essere molto contenta che il suo rapporto con Thomas sia migliorato e che i due stiano collaborando con grande sintonia. Peccato che le cose, di là a poco diventino molto preoccupanti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas mette Hope in difficoltà

Hope si renderà conto di essere finita nei guai e che a metterla in difficoltà sia stata Paris. Quando la Logan si troverà da sola con Thomas, il ragazzo le rivelerà di aver saputo che lei lo trova attraente e di esserne molto felice. Hope sbiancherà e si troverà in grande difficoltà. Non potrà certo negare di aver detto davvero tali cose ma dovrà gestire la situazione con grande tatto e senza dare al designer alcun motivo di pensare altro sulla loro relazione. La figlia di Brooke dovrà chiarire al suo collega che tra loro c’è e ci sarà sempre solo una grande intesa sul lavoro e un comune affetto per Douglas e nulla di più. Ci riuscirà oppure il Forrester continuerà a essere preso da altre allucinazioni di lui e lei insieme?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.