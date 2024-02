Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2024: Fikret scopre che Mehmet è Hakan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il giovedì e il venerdì anche alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 26 febbraio 2024

Per proteggere la sua identità, Hakan mente a Zuleyha, dicendo che la lettera che ha ricevuto, ossia quella del ricatto di Betul, è in realtà una missiva d'amore che gli è stata inviata da una donna con la quale ha avuto una relazione quando viveva a Beirut. Intanto, Fikret prova a convincere la giovane che Vahap diceva il vero quando gridava in mezzo alla strada che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu.

Puntata in onda Martedì 27 febbraio 2024

Benché Gaffur fosse convinto che Zuleyha avrebbe scelto lui, quest'ultima decide invece di indire le elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti. Infatti, dopo l'improvvisa morte di Saniye, questo posto è rimasto vacante.

Puntata in onda Mercoledì 28 febbraio 2024

Rasit e Gaffur sono candidati per la posizione di nuovo capo dei braccianti. Nei giorni che precedono le elezioni, i due provano ad assicurarsi la vittoria facendo delle promesse importanti ai dipendenti che voteranno. Intanto, Betul, che ha scoperto la vera identità di Hakan e lo ha ricattato, viene sequestrata dagli uomini di Gungor: vogliono intimidirla per metterla a tacere.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 29 febbraio 2024

Zuleyha ha commissionato il rapimento di Erdil, l'uomo che, quando Ozhan l'aveva rapita, aveva cercato di usare violenza contro di lei. Dopo averlo umiliato, lo minaccia: se proverà ad essere ancora violento nei suoi confronti, lo ucciderà. In un secondo momento, Colak si reca a Villa Yaman per fare una proposta a Zuleyha, ma Hakan lo manda via prima. Dopodiché, quest'ultimo rischia di morire in un attentato: per puro caso non sale sull'automobile che salta in aria. La giovane, allora, si allarma, perché capisce le inimicizie del Gumusoglu potrebbero rappresentare un problema per sé e per i suoi figli. Fikret, invece, è sempre più sospettoso. Nel frattempo, Gaffur e Rasit si affrontano in un testa a testa per vincere alle elezioni per il nuovo capo dei braccianti. Per finire, Lutfiye diventa consigliera comunale, mentre Gaffur viene eletto nuovo capo dei braccianti. Intanto, durante un ricevimento offerto dal sindaco, Fikret accusa pubblicamente Abdulkadir dell'omicidio di Fekeli. Zuleyha, invece, trascina Betul in tribunale; quest'ultima chiede aiuto a Colak, che però vuole qualcosa in cambio. Nel frattempo, Hakan si prepara a rivelare all'amata la sua vera identità, ma Gungor gli chiede di avere pazienza; d'altra parte, l'Altun sta cominciando a nutrire dei sospetti talmente tanto forti su di lui che chiede a Fikret d'indagare.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Venerdì 1° marzo 2024

Cevriye porta Fadik all'esasperazione poiché non la sta a sentire. Inoltre, la donna rivendica il prestito che ha fatto a Rasit. Intanto, Lutfiye sta per vivere il primo giorno in Consiglio Comunale, mentre Hakan prova a conquistare la fiducia di Zuleyha, purtroppo per lui senza successo. Quest'ultima continua a pensare alle parole di Vahap. In un secondo momento, Fikret e Cetin spingono Vahap con le spalle al muro, costringendolo a dire la verità e a dare loro l'indirizzo di un certo Kathali. Sermin, invece, non ha capito che Colak non vuole sposare lei, bensì Betul. Dopodiché, Fikret e Cetin, grazie a delle notizie pubblicate sui giornali francesi, hanno scoperto la vera identità di Hakan. I due stanno per rientrare a casa, ma a causa della guerra civile scoppiata in Libano vengono chiuse le frontiere e restano bloccati. Lutfiye, divenuta vicesindaco, non riesce a rintracciare Fikret, e Zuleyha non ha il coraggio di dirle la verità. Per finire, Zuleyha, sempre più in ansia per il destino di Fikret e di Cetin, e così chiede aiuto ad Hakan, il quale però si arrabbia per il fatto che abbia inviato Fikret a Beirut per investigare sul suo conto anziché fargli direttamente delle domande.

Puntate in onda Sabato 2 marzo 2024

Hakan chiede a Vahap di rintracciare Bayram, il quale è sospettato di aver messo una bomba nella sua automobile. Così, il fratello di Abdulkadir lo rintraccia, ma lo trova in compagnia di Colak. Quest'ultimo uccide Bayram e Vahap assiste all'omicidio. Intanto, Zuleyha cerca di contattare il Ministero per organizzare la fuga di Fikret e Cetin, bloccati in Libano, dove impazza la guerra civile. Cevriye ascolta la conversazione telefonica ed informa subito Lutfiye, scatenando l'ira della signora, che le dice che rischia il licenziamento per non essere stata al suo posto. Fadik, allora, riprende possesso della cucina. Sermin, invece, è certa che presto si sposerà con Colak, ma quando vede quest'ultimo arrivare al ristorante in compagnia di Betul, cade nello sconforto più totale. Nel frattempo, come richiesto dall'Altun, Hakan giunge a Beirut per cercare Fikret e Cetin.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e il venerdì anche alle 21:20.