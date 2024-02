La Promessa Anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo 2024: Jimena è incinta. Jana crolla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 26 febbraio al 1° marzo 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 26 febbraio al 1° marzo 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 26 febbraio 2024

Jimena sconvolge Manuel rivelandogli di aspettare un bambino. Jana rivela a Curro di aver visto Elisa e Don Lorenzo baciarsi e di avere il sospetto che il conte stia nascondendo una tresca con la baronessa e quindi molti altri segreti, che potrebbero aver compromesso i Lujàn molto più di quanto si immagini. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 26 febbraio 2024

Puntata di Martedì 27 febbraio 2024

Salvador confessa a Maria, per la prima volta dopo il suo ritorno, di aver sentito moltissimo la sua mancanza. Dopo aver a lungo parlato con lei, il ragazzo si fa avanti proponendole – stavolta seriamente – di sposarlo. Manuel e Jimena, a colazione, rivelano alla famiglia che presto saranno genitori. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 27 febbraio 2024

Puntata di Mercoledì 28 febbraio 2024

Catalina finisce per farsi convincere da Don Lorenzo a delegare la firma dei contratti a qualcun altro. La ragazza cede a questo consiglio ma solo perché è l’unica soluzione che la ragazza ha per partire con Don Alonso e andare a trovare Cruz in clinica psichiatrica. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 28 febbraio 2024

Puntata di Giovedì 29 febbraio 2024

Prima di raggiungere sua moglie in clinica, Don Alonso impone a Martina di cacciare Beatriz da La Promessa. La ragazza sa che non sarà per nulla facile anzi impossibile senza finire lei stessa nei guai. Per fortuna trova in Curro un valido supporto. I due giovani si avvicinano tantissimo e si sfiorano le labbra, pronti a darsi un bacio. Un rumore improvviso, di qualcuno sopraggiunto proprio in quel momento, li interrompe. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 29 febbraio 2024

Puntata di Venerdì 1° marzo 2024

Jimena è incinta e la notizia lascia sgomenti tutti alla tenuta. Jana è la persona più sconvolta di tutte e, al sentire questa notizia, scoppia in lacrime. Simona invita Candela a preparare un caffè per Don Carlos durante una pausa studio. La cuoca ha in mente qualcosa. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 1° marzo 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.