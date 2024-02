Terra Amara Anticipazioni 29 febbraio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Hakan rischia di morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 29 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakan stava per restare vittima di un attentato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 29 febbraio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Zuleyha ha commissionato il rapimento di Erdil, l'uomo che, quando Ozhan l'aveva rapita, aveva cercato di usare violenza contro di lei. Dopo averlo umiliato, lo minaccia: se proverà ad essere ancora violento nei suoi confronti, lo ucciderà. In un secondo momento, Colak si reca a Villa Yaman per fare una proposta a Zuleyha, ma Hakan lo manda via prima. Dopodiché, quest'ultimo rischia di morire in un attentato: per puro caso non sale sull'automobile che salta in aria. La giovane, allora, si allarma, perché capisce le inimicizie del Gumusoglu potrebbero rappresentare un problema per sé e per i suoi figli. Fikret, invece, è sempre più sospettoso. Nel frattempo, Gaffur e Rasit si affrontano in un testa a testa per vincere alle elezioni per il nuovo capo dei braccianti. Per finire, Lutfiye diventa consigliera comunale, mentre Gaffur viene eletto nuovo capo dei braccianti. Intanto, durante un ricevimento offerto dal sindaco, Fikret accusa pubblicamente Abdulkadir dell'omicidio di Fekeli. Zuleyha, invece, trascina Betul in tribunale; quest'ultima chiede aiuto a Colak, che però vuole qualcosa in cambio. Nel frattempo, Hakan si prepara a rivelare all'amata la sua vera identità, ma Gungor gli chiede di avere pazienza; d'altra parte, l'Altun sta cominciando a nutrire dei sospetti talmente tanto forti su di lui che chiede a Fikret d'indagare...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha minaccia di morte Erdil!

Quando Zuleyha è stata rapita da Ozhan ed Erdil, quest'ultimo ha persino tentato di abusare sessualmente di lei. Per fortuna, però, Hakan è riuscito a trarla in salvo per tempo. D'altra parte, l'Altun non riesce a togliersi dalla testa quel che ha dovuto subire, quel che avrebbe potuto subire. Pertanto, la giovane ha deciso di mettere in atto un piano di vendetta: per fargliela pagare, commissiona il suo rapimento. Dopo averlo fatto sequestrare e dopo averlo umiliato, Zuleyha minaccia apertamente Erdil: se oserà essere di nuovo violento nei suoi confronti, lo ucciderà.

Terra Amara Anticipazioni: Hakan ha rischiato di morire!

Colak arriva a Villa Yaman per fare una proposta a Zuleyha, ma non ci riuscirà. Hakan, infatti, lo intercetta prima e lo ferma, impedendogli d'incontrare la signora. Dopodiché, quest'ultimo si rende conto di averla scampata per un pelo. Infatti, il Gumusoglu assiste ad una scena sconvolgente: la sua automobile esplode. L'imprenditore capisce che qualcuno voleva farlo morire in un attentato, ma non ha idea di chi possa essere il responsabile. L'Altun, nel momento in cui lo viene a sapere, comincia a pensare che le inimicizie di Hakan potrebbero rappresentare un problema per sé e per i figlioletti. Nel momento in cui lo viene a sapere Fikret, invece, diventa ancora più sospettoso. Nel frattempo, Gaffur e Rasit si affrontano perché il loro obiettivo è quello di farsi eleggere: ciascuno ambisce al posto lasciato vacante da Saniye, quello di capo dei braccianti.

Zuleyha sospetta di Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 febbraio 2024

Lutfiye, che si sta dedicando anima e corpo nei suoi impegni politici, diventa la nuova consigliera comunale. Anche per Gaffur è tempo di grandi soddisfazioni. Quest'ultimo riesce a farsi eleggere nuovo capo dei braccianti. Intanto, durante un ricevimento indetto dal sindaco, Fikret si ritrova faccia a faccia con Abdulkadir. Il rosso, inferocito, lo accusa pubblicamente dell'omicidio di Fekeli. Zuleyha, invece, trascina Betul in tribunale. La figlia di Sermin, allarmata, prova a chiedere aiuto a Colak, il quale è disposto ad aiutarla, però pretende qualcosa in cambio. Nel frattempo, Hakan si prepara a rivelare la sua vera identità all'amata. Tuttavia, Gungor interviene per fermarlo, convinto che non sia ancora giunto il momento giusto. D'altro canto, l'Altun sta cominciando a nutrire dei forti sospetti su di lui, tanto che chiede a Fikret di fare delle indagini approfondite sul suo conto...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.