Beautiful Anticipazioni Puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2024: Hope è terrorizza. Thomas ha un manichino che le somiglia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 19 al 24 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 26 febbraio 2024

Bill riferisce a Liam di avere intenzione di tornare alla carica con Brooke e nonostante il figlio gli chieda di andarci piano, lo Spencer senior sceglie di partire all’attacco ma Brooke non ha alcuna intenzione nemmeno di ascoltarlo e lo liquida così come ha fatto con Deacon. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 26 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 27 febbraio 2024

Brooke ripete a Bill esattamente quello che ha detto a Deacon, ovvero che nella sua vita vuole solo Ridge. La Logan spera che il marito torni da lei e che lo faccia presto. Peccato che il Forrester abbia dei piani molto diversi in mente e che coinvolgano Taylor. Lo stilista non può però negare a se stesso di essere molto turbato dalla fine del suo matrimonio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 27 febbraio 2024

Puntata in onda Mercoledì 28 febbraio 2024

Hope si trova ad ammettere di trovare molto sexy Thomas. La Logan e Paris trovano il Forrester a petto nudo nell’ufficio. Il ragazzo si sta cambiando e le due rimangono senza parole nel vedere il suo fisico scolpito. Più tardi Paris spinge a Hope a confidarsi con lei e la figlia di Brooke ammette di trovare molto affascinante lo stilista con cui lavora. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 28 febbraio 2024.

Puntata in onda Giovedì 29 febbraio 2024

Thomas scopre da Paris che Hope ha fatto apprezzamenti su di lui e ne approfitta per chiederle se anche lei, come sta facendo lui, si sta lasciando andare a fantasie su loro due insieme. Intanto Brooke e Liam tornano a parlare della paura che entrambi hanno che Hope possa lasciarsi plagiare dal Forrester e non si accorga della reale persona che è. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 29 febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 1° marzo 2024

Hope è effettivamente convinta che Thomas sia cambiato e che possa essere diventato una persona di cui potersi fidare sia come professionista e collega che come padre. Per questo motivo è pronta a lasciare che si occupi di Douglas. Hope però trova un manichino con le sue fattezze nell’ufficio del Forrester e chiede immediate spiegazioni. Il ragazzo nega di saperne qualcosa e ritiene che lo abbia acquistato qualcun altro. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 1° marzo 2024

Puntate in onda Sabato 2 marzo 2024

Hope si lasciare persuadere da Thomas che il manichino sia stato portato da qualcun altro nel suo ufficio. La ragazza arriva persino a difenderlo dalle accuse di sua madre, che torna ad additarlo come un giovane pericoloso e ossessionato da lei. Purtroppo la Logan senior non ha tutti i torti. Thomas ha davvero ripreso a fare strane fantasie sulla sua ex. Intanto Liam chiede a Douglas di tornare a casa ma il piccolo vuole rimanere con suo padre e suo nonno. Sheila cerca di sedurre Deacon dopo che lo Sharpe ha chiesto a Brooke di sposarlo ed è stato rifiutato. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 2 marzo 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.