La Promessa Anticipazioni 29 febbraio 2024: Don Alonso impone e Martina di cacciare Beatriz ma lei non può farlo!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso ordinerà a Martina di cacciare Beatriz ma per la marchesina sarà impossibile. Curro cercherà di darle coraggio e...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 febbraio 2024, alle ore 16.40, Martina si troverà con le spalle al muro più che mai. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso, prima di partire per raggiungere Cruz, imporrà a sua nipote di cacciare Beatriz dalla tenuta e di non fargliela più trovare al suo ritorno. Peccato però che la marchesina non potrà accontentare lo zio, anche se vorrebbe tantissimo liberarsi pure lei della sua nemica. Curro cercherà di stare vicino alla ragazza e tra i due sarà sempre più evidente l’affinità e l’affetto. I ragazzi finiranno persino per sfiorarsi le labbra per darsi un bacio ma qualcuno, comparso all’improvviso, li interromperà.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso vuole che Martina cacci Beatriz

Don Alonso partirà per raggiungere Cruz in clinica e con lui ci sarà pure Catalina, che ha ceduto alle lusinghe di Don Lorenzo e si è liberata dell’incombenza dei contratti da firmare. Il marchese, prima di salire in auto e di cominciare il viaggio, imporrà alla nipote di cacciare Beatriz. Il nobile, che non ha mai apprezzato la presenza di questa ragazza molto poco discreta, dirà chiaramente di non volerla più vedere al suo ritorno. Martina sbiancherà, certa di non poter accontentare lo zio a meno che la sua nemica non si vendichi del tutto di lei.

La Promessa Anticipazioni: Martina non può cacciare Beatriz

Martina ha chiesto perdono a Beatriz ma la ragazza non ha voluto ascoltarla neanche per un minuto. Vuole la sua vendetta e l’avrà, costi quel che costi. La marchesina ne è perfettamente al corrente e comprenderà di non poter accontentare le richieste dello zio, che vuole la sua sgradita ospite fuori da casa sua. La giovane e bella cugina di Catalina si troverà con le mani legate. Liberarsi di Beatriz significherebbe o subire la sua vendetta o essere svergognata. Come fare a evitare tutto questo trambusto e questa situazione pericolosa?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro consola Martina e…

Martina sarà in grande crisi e avrà paura di non uscirne indenne. La ragazza potrà però contare sull’appoggio di Curro, che le starà vicino in questo brutto momento. I due ragazzi si avvicineranno tantissimo e sarà chiaro che tra loro ci sia del tenero. Presi dal momento finiranno per sfiorarsi le labbra per darsi un dolce bacio ma qualcuno li interromperà. Chi sarà il terzo incomodo?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.