Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2024

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 febbraio 2024 - Hope e Paris troveranno Thomas mezzo nudo in ufficio. Le due ragazze rimarranno senza parole e imbarazzate ma più tardi la piccola Logan confesserà all’amica di trovare il Forrester molto sexy e attraente. Una confessione che potrebbe diventare molto pericolosa per tutti. Intanto Brooke e Liam si troveranno a parlare delle dichiarazioni d’amore di Bill e Deacon e di come siano ancora molto preoccupati per Hope e per la sua eccessiva fiducia nei confronti del figlio di Ridge. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 febbraio 2024 - Betul ha trovato la prova che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu: una fotografia in cui quest'ultimo è immortalato al fianco di Demir. Dopo che Vahap ha tentato di smascherarlo pubblicamente, la giovane ha deciso di giocarsi la sua carta prima che fosse troppo tardi. Betul ha mandato una lettera minatoria ad Hakan: se non gli avesse dato un'ingente somma di denaro, allora avrebbe rivelato a chicchessia quale fosse la sua vera identità. L'imprenditore, però, non si è lasciato intimidire, ed è passato al contrattacco. La figlia di Sermin viene sequestrata dagli uomini di Gungor che intendono metterle paura per farle tenere la bocca chiusa! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 febbraio 2024 - Catalina sarà costretta ad accettare un consiglio di Lorenzo. Il Conte la convincerà a lasciare che sia qualcun altro a firmare i nuovi contratti di locazione, affidati a lei da Don Alonso. Tutto questo per permetterle di partire insieme al padre, per andare a trovare Cruz in sanatorio. Intanto Maria non capirà perché la notizia del matrimonio tra lei e Salvador non sia stata presa con grande entusiasmo da parte dei suoi amici. Qui la trama completa de La Promessa.

