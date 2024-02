Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina accetterà il consiglio di Don Lorenzo e partirà con Don Alonso lasciando i contratti da firmare...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 28 febbraio 2024, alle ore 16.40, Catalina sarà costretta ad accettare un consiglio di Lorenzo. Il Conte la convincerà a lasciare che sia qualcun altro a firmare i nuovi contratti di locazione, affidati a lei da Don Alonso. Tutto questo per permetterle di partire insieme al padre, per andare a trovare Cruz in sanatorio. Intanto Maria non capirà perché la notizia del matrimonio tra lei e Salvador non sia stata presa con grande entusiasmo da parte dei suoi amici.

Anticipazioni La Promessa: Catalina dà retta a Don Lorenzo. Le costerà caro?

Don Lorenzo ha sconvolto Catalina facendole i complimenti per come ha gestito e sta gestendo alcuni affari della tenuta. Il conte sta cercando di ingraziarsi la ragazza per avere una migliore visione sugli introiti della famiglia Lujàn e poterci, ovviamente, mettere presto le zampe. Con questo stesso intento spingerà la marchesina a lasciare che sia qualcun altro a gestire la firma dei nuovi contratti di locazione, che dovrebbero essere pronti negli stessi giorni in cui Don Alonso ha deciso di andare a trovare Cruz in sanatorio. Il malefico padre di Curro convincerà la giovane a partire insieme al padre e a delegare i suoi compiti. Catalina si pentirà di avergli dato retta? Probabilmente sì.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo pronto a mettere le mani sulla tenuta ma…

Don Lorenzo non ha idea di chi lo abbia visto baciarsi con Elisa ed è partito alla ricerca del pericoloso “guardone”, che potrebbe metterlo nei guai se rivelasse cosa ha visto. Il conte non sa che la persona che sta cercando è Jana, che ha confessato tutto a Curro. Il ragazzo chiederà alla giovane di stare molto attenta e di non farsi prendere dal panico. Nessuno dovrà sapere cosa è successo. Don Lorenzo comincerà a sospettare, da alcuni comportamenti, che sia proprio suo figlio ad averlo beccato in flagrante e deciderà di affrontarlo faccia a faccia, ignorando che sì il giovane ne è al corrente ma non è il solo a conoscere il suo grande segreto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria delusa dai suoi amici

Salvador ha cambiato idea e ha chiesto a Maria di sposarlo. La ragazza ha detto sì ma questa decisione non ha sortito la reazione che lei sperava di avere dai suoi amici. Teresa cercherà di spiegarle che sono stati tutti presi in contropiede ma la realtà sarà che i domestici non riusciranno a comprendere come mai Salvador cambi idea così repentinamente e la cosa li sta mettendo a disagio, soprattutto perché il ragazzo ora vuole sposarsi in fretta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.