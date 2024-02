Terra Amara Anticipazioni 28 febbraio 2024: Betul viene rapita!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 febbraio 2024, alle 14:10,Rasit e Gaffur sono candidati per la posizione di nuovo capo dei braccianti. Nei giorni che precedono le elezioni, i due provano ad assicurarsi la vittoria facendo delle promesse importanti ai dipendenti che voteranno. Intanto, Betul, che ha scoperto la vera identità di Hakan e lo ha ricattato, viene sequestrata dagli uomini di Gungor: vogliono intimidirla per metterla a tacere...

Gaffur è certo che, adesso che Saniye è scomparsa, il posto che lei ha lasciato vacante dovrebbe tornare ad essere occupato da lui. Infatti, come ha spiegato a Rasit, Gaffur aveva in mano la gestione della tenuta prima che gli Yaman affidassero il compito a Saniye, e prima di lui se ne occupava il padre. Tuttavia, per Zuleyha, evidentemente, non è tutto così scontato. La signora ha deciso d'indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti...

Dal momento che l'Altun ha indetto le elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, ci sono due persone che hanno deciso di farsi sotto: Gaffur e Rasit. Entrambi desiderano ardentemente ottenere quel posto, pertanto si stanno dando da fare per riuscire a spuntarla. Pur di riuscire a vincere, il vedovo ed il marito di Fadik stanno cercando di assicurarsi i voti facendo delle promesse importanti agli elettori...

Betul ha trovato la prova che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu: una fotografia in cui quest'ultimo è immortalato al fianco di Demir. Dopo che Vahap ha tentato di smascherarlo pubblicamente, la giovane ha deciso di giocarsi la sua carta prima che fosse troppo tardi. Betul ha mandato una lettera minatoria ad Hakan: se non gli avesse dato un'ingente somma di denaro, allora avrebbe rivelato a chicchessia quale fosse la sua vera identità. L'imprenditore, però, non si è lasciato intimidire, ed è passato al contrattacco. La figlia di Sermin viene sequestrata dagli uomini di Gungor che intendono metterle paura per farle tenere la bocca chiusa!

