Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 febbraio 2024: Hope ammette di trovare Thomas attraente!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Paris troveranno Thomas mezzo nudo in ufficio. Le due ragazze si troveranno a confessarsi di trovare il Forrester attraente.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 28 febbraio 2024, alle ore 13.45, Hope e Paris troveranno Thomas mezzo nudo in ufficio. Le due ragazze rimarranno senza parole e imbarazzate ma più tardi la piccola Logan confesserà all’amica di trovare il Forrester molto sexy e attraente. Una confessione che potrebbe diventare molto pericolosa per tutti. Intanto Brooke e Liam si troveranno a parlare delle dichiarazioni d’amore di Bill e Deacon e di come siano ancora molto preoccupati per Hope e per la sua eccessiva fiducia nei confronti del figlio di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Paris trovano Thomas mezzo nudo in ufficio

Le porte all’interno della Forrester Creations vengono sempre aperte nei momenti meno opportuni. Questa volta a non bussare saranno Hope e Paris. Le due si troveranno davanti a un Thomas mezzo nudo. Il ragazzo sarà beccato proprio nel momento in cui si starà cambiando una maglietta, per rinfrescarsi per il resto della giornata. Il giovane non darà molto peso all’accaduto mentre per Paris e Hope sarà un momento di forte imbarazzo, che porterà a una confessione inattesa, che potrebbe diventare pericolosa per tutti, soprattutto per i Logan/Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Hope confessa a Paris di trovare Thomas sexy

Hope e Paris si affretteranno a richiudere la porta davanti a loro e a scusarsi con Thomas. Le due torneranno nell’ufficio di progettazione e cominceranno a parlare di quanto è appena successo. Paris si lascerà andare a commenti piuttosto piccanti sullo stilista e capirà che la sua amica la pensa esattamente come lei. La spingerà quindi a dirle la verità e a confessarle che pure lei considera Thomas molto sexy e che vedere i suoi muscoli scolpiti le ha scatenato una forte attrazione. La Buckingham riderà di gusto e non si renderà conto che quanto detto dalla Logan potrebbe diventare un’arma a doppio taglio se solo il figlio di Ridge lo venisse a scoprire. È infatti ormai da tempo che il designer è tornato ad avere strane fantasie sulla sua collega.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Liam in allerta

Brooke ha rifiutato Bill ed è ancora parecchio infastidita da quello che è successo poche ore prima. Sia Deacon che lo Spencer sono tornati all’attacco e la cosa non le fa per nulla piacere. Nella sua vita vuole accanto solo Ridge e nessun’altra persona potrà prendere il suo posto. La Logan si confiderà nuovamente con Liam, d’accordo con lei sulla poco piacevole tempistica dei suoi ex ma soprattutto preoccupato dal fatto che Hope stia sostenendo suo padre, così come sta facendo con Thomas. I due finiranno per parlare di come la loro amata ragazza si stia facendo abbindolare dal Forrester, con cui sta passando sempre più tempo insieme.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.