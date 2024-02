Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 febbraio 2024 - Brooke gelerà Bill mentre Ridge comincerà ad avere dei forti dubbi sulle sue scelte. La Logan rifiuterà le avances dello Spencer e gli dirà le stesse cose che ha detto a Deacon. Gli confesserà di non essere per nulla contenta della sua proposta di tornare insieme e di non volerla nemmeno prendere in considerazione, visto che nella sua vita vuole solo Ridge e spera ancora che torni da lei. Intanto il Forrester, nella casa al mare con Taylor, comincerà a tormentarsi con il ricordo di quanto è successo. Lo stilista sarà preso dallo sconforto per la fine del suo matrimonio e inizierà ad avere forti dubbi di aver fatto, alla fine, la scelta più giusta. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 febbraio 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 febbraio 2024 - Gaffur è certo che, adesso che Saniye è scomparsa, il posto che lei ha lasciato vacante dovrebbe tornare ad essere occupato da lui. Infatti, come ha spiegato a Rasit, Gaffur aveva in mano la gestione della tenuta prima che gli Yaman affidassero il compito a Saniye, e prima di lui se ne occupava il padre. Tuttavia, per Zuleyha, evidentemente, non è tutto così scontato. La signora ha deciso d'indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 febbraio 2024 - Salvador tornerà alla carica con Maria. Il domestico rivelerà alla Fernandez di aver sentito la sua mancanza durante la sua assenza per il servizio militare e partirà alla riscossa con lei, chiedendole di sposarlo. Cosa farà ora la cameriera? Gli dirà un sì pieno di slancio oppure finirà per essere più che mai confusa persino sui suoi sentimenti? Intanto Manuel e Jimena, durante la colazione, riveleranno a tutta la famiglia che la marchesina è incinta e che presto quindi diventeranno genitori. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 febbraio al 1° marzo 2024.