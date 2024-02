Terra Amara Anticipazioni 27 febbraio 2024: Gaffur prenderà il posto di Saniye?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 febbraio 2024, alle 14:10, benché Gaffur fosse convinto che Zuleyha avrebbe scelto lui, quest'ultima decide invece di indire le elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti. Infatti, dopo l'improvvisa morte di Saniye, questo posto è rimasto vacante...

Terra Amara Anticipazioni: La morte di Saniye e Gulten...

Villa Yaman ancora piange Saniye e Gulten. Queste ultime stavano cambiando una ruota in mezzo alla strada quando un'automobile le ha travolte a tutta velocità. Al volante c'era il figlio di Colak, mentre quest'ultimo gli sedeva accanto. Temendo le conseguenze, i due non si sono fermati per prestare loro soccorso. Saniye è morta sul colpo, mentre Gulten è stata ricoverata d'urgenza, ma è deceduta poco dopo.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur è distrutto...

Gaffur è inconsolabile. L'uomo non può fare altro che guardare le foto della moglie e della sorella e piangere tutte le sue lacrime. Dopotutto, ha perduto improvvisamente le due persone più importanti della sua vita. Per fortuna, al suo fianco c'è la piccola Uzum, la quale s'impegna persino a non versare neanche una lacrime per evitare di far rattristare ancora di più Gaffur, l'amato padre adottivo...

Gaffur è certo che, adesso che Saniye è scomparsa, il posto che lei ha lasciato vacante dovrebbe tornare ad essere occupato da lui. Infatti, come ha spiegato a Rasit, Gaffur aveva in mano la gestione della tenuta prima che gli Yaman affidassero il compito a Saniye, e prima di lui se ne occupava il padre. Tuttavia, per Zuleyha, evidentemente, non è tutto così scontato. La signora ha deciso d'indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti...

