Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 febbraio 2024: Ridge ripensa a Brooke ma è con Taylor che vuole stare

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge ripenserà a Brooke e comincerà a chiedersi se ha fatto errori con lei. A farlo tornare alla realtà ci penserà Taylor.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 27 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke gelerà Bill mentre Ridge comincerà ad avere dei forti dubbi sulle sue scelte. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan rifiuterà le avances dello Spencer e gli dirà le stesse cose che ha detto a Deacon. Gli confesserà di non essere per nulla contenta della sua proposta di tornare insieme e di non volerla nemmeno prendere in considerazione, visto che nella sua vita vuole solo Ridge e spera ancora che torni da lei. Intanto il Forrester, nella casa al mare con Taylor, comincerà a tormentarsi con il ricordo di quanto è successo. Lo stilista sarà preso dallo sconforto per la fine del suo matrimonio e inizierà ad avere forti dubbi di aver fatto, alla fine, la scelta più giusta.

Beautiful Anticipazioni: Brooke liquida Bill

Brooke ha rifiutato Bill e non intende prendere in considerazione, neanche per un momento, la sua proposta di tornare insieme. La Logan non solo non vuole ferire ulteriormente sua sorella ma non ha alcuna intenzione di cominciare una vita con un altro uomo. Al suo fianco desidera solo Ridge ed è lui l’unica persona a cui si sente legata dal destino, ben più forte – secondo lei – dell’amore stesso. Brooke liquiderà lo Spencer esattamente come ha fatto con Deacon, giunto da lei persino con un anello, per chiederle di sposarlo.

Anticipazioni Beautiful: Bill insiste per avere Brooke

Bill non si perderà d’animo e continuerà a insistere affinché Brooke dimentichi Ridge e sia finalmente felice accanto a un uomo che saprà amarla per sempre. La Logan non si lascerà però convincere e pregherà lo Spencer di andarsene. Intanto Liam, Hope e Deacon cercheranno di capire come comportarsi e la piccola Logan ribadirà di voler vedere sua madre felice. La ragazza sarà più che mai convinta che l’unica persona in grado di restituire la felicità alla sua mamma, sia il suo papà e spererà che le cose vadano per il meglio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge comincia a pentirsi delle sue scelte?

Ridge e Taylor stanno passando dei bei momenti insieme nella casa sulla scogliera ma il Forrester comincerà a pensare di aver fatto degli errori. Nella sua mente si aggroviglieranno tanti pensieri negativi e si domanderà se avesse potuto fare qualcosa per salvare il suo matrimonio ma soprattutto si chiederà perché Brooke gli abbia dovuto mentire. Lo stilista non troverà pace ma Taylor, che saprà leggerlo nel pensiero, lo riporterà alla realtà, calmandolo e facendolo ragionare. La Hayes gli prometterà di stargli vicino e di amarlo qualunque cosa succeda. Ora che sono insieme affronteranno tutto senza paura e uniti più che mai.

