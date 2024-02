La Promessa Anticipazioni 27 febbraio 2024: Salvador torna alla carica con Maria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador chiederà a Maria di sposarlo mentre Manuel e Jimena riveleranno alla famiglia di aspettare un figlio.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 febbraio 2024 alle ore 16.40, Salvador tornerà alla carica con Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il domestico rivelerà alla Fernandez di aver sentito la sua mancanza durante la sua assenza per il servizio militare e partirà alla riscossa con lei, chiedendole di sposarlo. Cosa farà ora la cameriera? Gli dirà un sì pieno di slancio oppure finirà per essere più che mai confusa persino sui suoi sentimenti? Intanto Manuel e Jimena, durante la colazione, riveleranno a tutta la famiglia che la marchesina è incinta e che presto quindi diventeranno genitori.

Anticipazioni La Promessa: Salvador chiede a Maria di sposarlo

Salvador sembra aver cambiato idea e sarà pronto a tornare alla carica con Maria. Il ragazzo ha capito di aver sbagliato con la Fernandez e, ripresa la calma dopo il suo traumatico ritorno a casa, ha finalmente capito di provare ancora dei forti sentimenti per lei. Il ragazzo confesserà a Maria di aver sentito tantissimo la sua mancanza mentre era via e le chiederà ufficialmente di sposarlo. Ma cosa deciderà di fare la collega e amica di Jana? Dopo essere stata per tanto tempo rifiutata, accetterà di diventare la moglie dell’ex soldato o comprenderà di essere legata a qualcun altro, che le è stato vicino sino a ora?

La Promessa Anticipazioni: Manuel diventerà padre

Jimena ha rivelato a Manuel di essere incinta. Il marchese ha sgranato gli occhi dalla sorpresa e ha capito di dover mettere da parte i suoi sogni e la sua fuga in Italia. Dovrà quindi rinunciare a seguire il progetto di Don Pedro e sarà costretto a rimanere alla tenuta. Per il Lujàn sarà una situazione piuttosto dura da superare. Da una parte sarà molto felice di diventare padre ma dall’altra comprenderà di essere ormai legato per sempre a una donna che non ama e da cui vorrebbe allontanarsi, soprattutto dopo averne visto i lati negativi e subdoli. Ma con l’arrivo di un figlio e di un erede, non avrà più scelte e si preparerà ad accogliere con amore il piccolo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jimena rivelano alla famiglia dell’arrivo di un erede

Manuel e Jimena riveleranno alla famiglia dell’arrivo di un erede e lo faranno durante la colazione. Don Alonso sarà entusiasta di accogliere un nuovo Lujàn in casa e tirerà un sospiro di sollievo sulla sua eredità. Catalina e Martina saranno contente per il ragazzo anche se ancora non riusciranno a mandar giù la presenza di Jimena, diventata molto fastidiosa dopo la partenza di Cruz. La notizia della gravidanza della marchesina farà presto il giro della tenuta e arriverà alle orecchie di Jana, che non la prenderà per nulla bene.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.