Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 febbraio 2024

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 febbraio 2024 - Brooke non otterrà alcuna spiegazione da parte di Ridge, che le ribadirà di aver fatto la sua scelta e di non voler tornare indietro. Il Forrester farà le valigie e lascerà la Logan e la loro casa, per correre da Taylor, la donna che lui ritiene essergli stata fedele da sempre. Intanto Bill affilerà i coltelli, pronto a tornare alla carica con la sua ex moglie, ora single e bisognosa d'amore. Lo Spencer sarà più che mai determinato a tornare da lei, ora e per sempre! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 23 febbraio 2024 - benché Sermin, impoverita, continui a vedersi costretta a scroccare pasti a Fusun, continua anche a vederla come una rivale. Le due, infatti, si stanno contendendo le attenzioni di Colak, che è uno dei più ricchi e potenti a Cukurova. Adesso, Fusun sta persino cercando di convincere Sermin che Colak le ha messo gli occhi addosso. Intanto, Fadik è ancora piuttosto irritata dalla presenza di Cevriye alla Villa. La cugina di Rasit è ormai a tutti gli effetti la cuoca della tenuta, tanto che viene stipendiata, e la cameriera non riesce proprio a sopportarlo! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 febbraio 2024 - Teresa assisterà a un momento di grande debolezza di Petra. La cameriera confesserà alla ragazza il perché è così legata a Cruz e le svelerà una parte molto importante del suo passato. Intanto, mentre Catalina cercherà di capire cosa stia tramando Don Lorenzo, quest’ultimo rivelerà a Elisa di aver fatto i complimenti a Catalina solo per tener buoni i marchesi. Il conte vorrà tenere la situazione sotto controllo soprattutto dopo aver scoperto che qualcuno lo ha visto in atteggiamenti intimi con la baronessa. Qui la trama completa de La Promessa.

