Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 febbraio 2024: Ridge fa le valigie mentre Bill è pronto a riprendersi Brooke, ora!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge se ne va mentre Bill è pronto a tornare alla carica con Brooke.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 23 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke non otterrà alcuna spiegazione da parte di Ridge, che le ribadirà di aver fatto la sua scelta e di non voler tornare indietro. Il Forrester farà le valigie e lascerà la Logan e la loro casa, per correre da Taylor, la donna che lui ritiene essergli stata fedele da sempre. Intanto Bill affilerà i coltelli, pronto a tornare alla carica con la sua ex moglie, ora single e bisognosa d'amore. Lo Spencer sarà più che mai determinato a tornare da lei, ora e per sempre!

Anticipazioni Beautiful: Ridge fa le valigie e lascia Brooke per sempre

Steffy e Thomas hanno vinto ma Brooke non molla. La Logan ha deciso di chiedere spiegazioni a Ridge e scoprire cosa sia successo di tanto grave, da spingerlo a lasciarla ma soprattutto per capire cosa volesse che lei gli rivelasse ad Aspen. Il Forrester però non le darà alcun tipo di risposta e anzi le ribadirà di aver fatto le sue scelte e di non voler tornare indietro. Le chiederà anzi di annullare il loro matrimonio, chiudendo così definitivamente. Per Brooke sarà un durissimo colpo. Non si sarebbe mai aspettata che tra lei e il suo consorte ci fosse una simile drammatica rottura.

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto a tornare alla carica

Bill ha intimato a Deacon di non farsi avanti con Brooke e gli ha fatto capire che tornerà alla carica con la Logan e che non permetterà a nessuno di mettergli i bastoni tra le ruote. Lo Spencer ribadirà anche a Liam di avere queste intenzioni “bellicose” e di essere pronto a riconquistare il cuore della sua ex moglie, usando tutte le armi seduttive di cui è capace. Suo figlio lo metterà in guardia e gli chiederà di non calcare troppo la mano con la suocera.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon si sfoga con Hope

Con Brooke single, Bill e Deacon sono partiti all'attacco per riconquistarla. Ma mentre Bill vuole sfoderare le sue doti seduttive e far tintinnare i suoi soldi, Deacon vuole corteggiare la Logan in modo romantico. Lo Sharpe ha un’arma a suo vantaggio: Hope. Se riuscirà ad avere il sostegno della ragazza, conquisterà dei punti in più. Padre e figlia si vedranno a Il Giardino e si confideranno le loro preoccupazioni sulla fine del matrimonio tra Brooke e Ridge. Deacon domanderà alla sua bambina il permesso di tornare alla carica con sua madre. Hope gli darà il suo benestare, facendogli promettere che non farà mosse troppo azzardate.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.