La Promessa Anticipazioni 23 febbraio 2024: Petra confessa a Teresa un suo grande segreto

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra confesserà a Teresa il perché sia così tanto legata a Cruz.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 23 febbraio 2024, alle ore 16.40, Teresa assisterà a un momento di grande debolezza di Petra. La cameriera confesserà alla ragazza il perché è così legata a Cruz e le svelerà una parte molto importante del suo passato. Intanto, mentre Catalina cercherà di capire cosa stia tramando Don Lorenzo, quest’ultimo rivelerà a Elisa di aver fatto i complimenti a Catalina solo per tener buoni i marchesi. Il conte vorrà tenere la situazione sotto controllo soprattutto dopo aver scoperto che qualcuno lo ha visto in atteggiamenti intimi con la baronessa.

Anticipazioni La Promessa: Petra confessa a Teresa un suo grande segreto

Con Cruz in manicomio, Petra è diventata una semplice cameriera, agli ordini di Pia. Questa condizione non piace per nulla all’algida donna, che proprio non riesce ad apprezzare la governante della tenuta e continua a sperare che quando la marchesa tornerà a casa, le cose si sistemino. Petra ha però stretto una sorta di legame con Teresa. Sarà in virtù di questo strano rapporto che avrà il coraggio di rivelarle un suo segreto. Le confesserà le vere ragioni per cui è così legata a Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Catalina indaga su Don Lorenzo

Catalina è sconvolta da Don Lorenzo ed è convinta che l’uomo stia tramando qualcosa. È infatti certa che non possa aver cambiato idea così velocemente su di lei e che non possa, dopo averla più volte umiliata, aver cominciato a vederla capace di gestire la tenuta. Insomma c’è qualcosa sotto e lei sarà determinata a scoprire di cosa si tratti, senza lasciare che la situazione le sfugga di mano. Anche Don Alonso, dopo aver parlato con la figlia, si premurerà di tenere d’occhio il cognato.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo ha un piano per ingraziarsi i marchesi

Dopo che qualcuno lo ha visto baciarsi con Elisa, Don Lorenzo è nel panico ma è anche partito all’attacco. Stanerà la spia e impedirà che il suo doppio gioco venga scoperto. Nessuno dovrà mettersi in mezzo nel suo piano di controllare La Promessa. Per riuscire in questo subdolo intento, dovrà però ingraziarsi i marchesi. Lorenzo rivelerà a Elisa di aver fatto i complimenti a Catalina per portare lei, Manuel e Don Alonso dalla sua parte e usare questa novità per non farsi mettere in un angolo e riuscire a cavarsela nonostante tutto. Un terribile stratagemma che potrebbe pure funzionare se Catalina non avesse già capito che nasconde qualcosa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.