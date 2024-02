Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 19 al 24 febbraio 2024: Uzum in punto di morte per colpa di Zuleyha!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 19 al 24 febbraio 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il giovedì anche alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 19 febbraio 2024

Mentre Lutfiye rivelava a Zuleyha che aveva scoperto che Abdulkadir aveva ucciso Fekeli, Fikret stava origliando. Quest'ultimo, assetato di vendetta, ha deciso di agire immediatamente. Fikret sequestra nel sonno l'assassino e lo porta in capanno abbandonato nel bosco; qui lo lega ad una sedia e lo costringe ad ammettere di aver commesso il delitto. Abdulkadir confessa, ma poi aggiunge di aver ammazzato l'imprenditore su ordine di Hakan. Il rosso, furioso, appicca il fuoco!

Puntata in onda Martedì 20 febbraio 2024

Nel tentativo di tirarla un po' su di morale, Zuleyha porta la piccola Uzum a fare compere in città. Hakan, desideroso di parlare con l'amata, le raggiunge; l'Altun, presa dalla conversazione con l'ex promesso sposo, non si accorge che la bambina attraversa la strada: un motociclista la investe. La signora ed il Gumusoglu l'accompagnano in fretta in ospedale. Uzum si salverà oppure morirà? Intanto, a Villa Yaman è in arrivo una donna di nome Cevriye. Ma di chi si tratta? Pettegola e vulcanica, è la cugina di Rasit!

Puntata in onda Mercoledì 21 febbraio 2024

Colak vuole riprendersi le terre che a detta sua gli hanno sottratto indebitamente in passato gli Yaman. Pertanto, distrugge le baracche dei braccianti. Quest'ultimi, sotto shock, applaudono Zuleyha quando si affretta a porre rimedio e a sgridare pubblicamente il signore. Colak, allora, pensa di porgere ai braccianti le sue scuse, però loro le rifiutano. Intanto, Vahap sta ordendo un piano proprio ai danni dell'ex sarta.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 22 febbraio 2024

Sermin e Fusun vorrebbero fare una vacanza a Mersin, ma prima vanno da Colak per mostrarsi solidali nei suoi confronti. Intanto, Vahap vorrebbe affrontare Betul a brutto a muso per il furto del filmato, ma lei riesce a raggirarlo di nuovo, promettendogli una serata galante. Fadik, invece, si lamenta con Rasit perché ha offerto ospitalità a Cevriye, mentre Uzum, finalmente, viene dimessa e torna alla Villa. Zuleyha continua a sentirsi in colpa. In un secondo momento, Cetin piange sulla tomba di Gulten. Nel frattempo, Hakan va a trovare Uzum per portarle un regalo; quando Fikret lo vede, s'innervosisce. Poco dopo, va a parlare con il braccio destro; Cetin gli suggerisce di non rinunciare a Zuleyha, se ne è davvero innamorato. Quest'ultima, invece, riceve una telefonata da Ekrem, il quale l'avverte di un incidente al mulino. L'Altun accorre sul posto, però viene fermata da Ozhan ed Erdil, che vogliono portarla da Colak. L'imprenditore, tuttavia, viene prontamente informato da Cavus e si dirige in fretta e furia dall'amata. Zuleyha è salva grazie al Gumusoglu. Intanto, Sermin è costretta a scroccare cibo a Fusun, ma continua a considerarla una rivale: si contendono le attenzione dello spregevole signore. Colak, tuttavia, al momento è disperato perché certo di aver spinto il figlio al suicidio. Per finire, vedendo che Hakan è rientrato nelle grazie di Zuleyha dopo averla salvata, Fikret decide d'impegnarsi di più per riuscire a smascherarlo. Al contempo, Rasit non sopporta di ricevere ordini dal nuovo capo, Gaffur, e Fadik non sopporta che Cevriye sia diventata a tutti gli effetti una cuoca stipendiata.

Puntata in onda Venerdì 23 febbraio 2024

Fikret apre il suo cuore, e rivela a Zuleyha di amarla. Lei è in difficoltà. Intanto, Colak vede per caso Betul, e chiede a Tahir di raccontargli che cosa sia accaduto tra lei e gli Yaman; dopodiché, il signore chiede a Vahap di portargli Betul, poiché ha una proposta da farle. Fusun, invece, prova a convincere Sermin che Colak si stia invaghendo di lei. Nel frattempo, Fadik non sembra trovare un punto d'incontro con Cevriye.

Puntate in onda Sabato 24 febbraio 2024

Lutifye ed il sindaco s'incontrano con alcuni cittadini di Cukurova, e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo un grande successo. Intanto, Zuleyha, rientrando a casa, viene fermata da Vahap. La giovane si rende conto che è proprio lui il ladro che era entrato alla Villa. Sotto shock, lo racconta ad Hakan. Quest'ultimo, furioso, diventa violento con Vahap che, sentendosi umiliato, comincia a gridare che in realtà Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. Nessuno però gli crede: lo considerano pazzo. Betul, invece, temendo di perdere la sua arma di ricatto, si affretta a scrivere una lettera all'imprenditore: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità a tutti. Nel frattempo, Fikret e Cetin raggiungono il fratello di Abdulkadir per spingerlo a confessare, ma senza successo: Vahap afferma di aver inventato tutto. Per finire, l'Altun trova una lettera indirizzata al Gumusoglu che la fa molto insospettire.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.