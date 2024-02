Beautiful Anticipazioni Puntate dal 19 al 24 febbraio 2024: Tutti vogliono Brooke. Bill e Deacon tornano all'attacco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 19 al 24 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 19 febbraio 2024

Carter non riesce a mandar giù l’amaro boccone della fine della sua relazione con Quinn. Shauna cerca di spingere il Walton a voltare pagina e a dimenticare la sua amica. L’avvocato, nonostante sappia che ormai non c’è nulla da fare, fatica a farsene una ragione. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 19 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 20 febbraio 2024

L’unica persona che sembra riuscire ad aiutare Carter è Katie, anche lei distrutta da amori impossibili e dolorosi. Intanto Steffy e Thomas accolgono Ridge e Taylor a casa. I due sono finalmente ritornati da Aspen e possono raccontare come sono andate le cose, dall’arrivo del Forrester a sorpresa, alla sua romantica dichiarazione d’amore. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 20 febbraio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 21 febbraio 2024

Brooke è inconsolabile e non riesce a capire perché Ridge l’abbia mollata così in tronco. Hope cerca di tirarle su il morale e accoglie i suoi sfoghi, anche lei piuttosto sconvolta da quello che è successo. Intanto Katie e Carter passano sempre più tempo insieme e non possono che ammettere di stare molto bene con la compagnia l’uno dell’altra. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 21 febbraio 2024

Puntata in onda Giovedì 22 febbraio 2024

Con il ritorno di Ridge a Los Angeles, Brooke si fa di nuovo avanti per cercare di recuperare il loro rapporto. Il Forrester le rivela di aver preso la sua decisione definitiva: starà con Taylor e nessuno gli farà cambiare idea. Bill intanto confessa a suo figlio di avere intenzione di tornare alla carica con la Logan, ora che Ridge si è tolto di mezzo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 22 febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 23 febbraio 2024

Taylor rivela alla figlia di aver preparato una grande sorpresa per Ridge. La Hayes ha riacquistato la casa sul mare – di proprietà di Wyatt – dove lei e Ridge hanno passato dei momenti indimenticabili. Contenta di questa novità, si affretta a rivelarla al compagno, sicura che tutto questo gli faccia piacere. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 23 febbraio 2024

Puntate in onda Sabato 24 febbraio 2024

Deacon decide di approfittare del momento e, con il benestare di Hope, si presenta da Brooke per chiederle di sposarlo. Lo Sharpe le offre addirittura un anello di fidanzamento. La Logan però non può accettare, visto che è ancora innamorata di Ridge.

Bill ribadisce a Liam di avere intenzione di farsi avanti con Brooke ma il figlio gli suggerisce di essere cauto e di non fare mosse avventate. Il magnate non lo ascolta neanche e si precipita da Brooke per chiederle di tornare insieme. La Logan risponde allo Spencer nello stesso modo con cui ha liquidato Deacon e continua ad affermare che l’unico uomo che vuole accanto è Ridge. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 24 febbraio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.