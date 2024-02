Terra Amara Anticipazioni 23 febbraio 2024: Fikret si dichiara a Zuleyha. Ecco la risposta della donna

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 23 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Fikret apre il suo cuore a Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 febbraio 2024, alle 14:10, Fikret apre il suo cuore, e rivela a Zuleyha di amarla. Lei è in difficoltà. Intanto, Colak vede per caso Betul, e chiede a Tahir di raccontargli che cosa sia accaduto tra lei e gli Yaman; dopodiché, il signore chiede a Vahap di portargli Betul, poiché ha una proposta da farle. Fusun, invece, prova a convincere Sermin che Colak si stia invaghendo di lei. Nel frattempo, Fadik non sembra trovare un punto d'incontro con Cevriye...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret dice a Zuleyha che la ama!

Fikret ha notato che, da quando Hakan l'ha salvata dai suoi rapitori, Zuleyha gli ha permesso di tornare a far parte della sua vita. Il rosso era convinto che, dopo aver annullato le nozze col fidanzato, la cognata non sarebbe mai tornata sui suoi passi, ed invece, evidentemente, si sbagliava. Determinato a lottare per l'Altun, come gli ha suggerito Cetin, Fikret non soltanto sta indagando con maggiore impegno per provare a smascherare il Gumusoglu una volta per tutte, ma ora si sta anche per dichiarare all'amata. Il nipote di Lutfiye rivela a Zuleyha di essersi innamorato di lei. L'Altun, sotto shock, resta a guardarlo senza sapere che cosa rispondergli...

Terra Amara Anticipazioni: Colak ha una proposta per Betul!

Colak s'imbatte per puro caso in Betul. Lo spregevole imprenditore la osserva da lontano, e poi chiede a Tahir di raccontargli per quale motivo tra lei e la famiglia Yaman non corra più buon sangue. Dopo che l'uomo gli ha rivelato il motivo dell'ostilità tra Betul e Zuleyha, Colak chiede a Vahap di portargli la mora, dato che ha una proposta da farle. Ma di che cosa si tratterà? Il terribile signore vorrà forse sfruttare a suo vantaggio l'inimicizia che c'è tra Betul e la vedova di Demir? Parrebbe proprio di sì...

Fusun fa indispettire Sermin, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 febbraio 2024

Benché Sermin, impoverita, continui a vedersi costretta a scroccare pasti a Fusun, continua anche a vederla come una rivale. Le due, infatti, si stanno contendendo le attenzioni di Colak, che è uno dei più ricchi e potenti a Cukurova. Adesso, Fusun sta persino cercando di convincere Sermin che Colak le ha messo gli occhi addosso. Intanto, Fadik è ancora piuttosto irritata dalla presenza di Cevriye alla Villa. La cugina di Rasit è ormai a tutti gli effetti la cuoca della tenuta, tanto che viene stipendiata, e la cameriera non riesce proprio a sopportarlo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 24 febbraio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.