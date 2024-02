La Promessa Anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024: Manuel pronto a trasferirsi in Italia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 19 al 23 febbraio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 19 febbraio 2024

Don Pedro propone a Manuel di seguirlo in Italia per seguire il suo progetto sugli aeroplani. Il ragazzo inizialmente prende tempo ma poi, visto come si sono messe le cose a casa, decide di accettare la proposta e riuscire così ad allontanarsi da Jimena ma anche da Jana. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 19 febbraio 2024

Puntata di Martedì 20 febbraio 2024

Martina non sa più come comportarsi con Beatriz, che sta tentando di conquistare tutti a La Promessa, per fare terra bruciata alla sua nemica. Anche Lope non sta per nulla bene e Jana si prodiga per aiutarlo. La causa della sua tristezza è Maria. Don Lorenzo intanto, a tavola, elogia le doti gestionali di Catalina. La marchesina rimane senza parole. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 20 febbraio 2024

Puntata di Mercoledì 21 febbraio 2024

Simona e Candela sono molto contente di avere un nuovo insegnante mentre Catalina sospetta che Lorenzo abbia in mente qualcosa di losco. I suoi complimenti non sono di certo sinceri. La ragazza ne parla con Manuel, che ne approfitta per dirle che partirà presto per Milano, per stare lontano da Jimena. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 21 febbraio 2024

Puntata di Giovedì 22 febbraio 2024

Martina cerca in tutti i modi di scusarsi con Beatriz ma la ragazza non vuole in nessun modo perdonare la sua nemica, anzi è pronta a prendersi una vendetta con i fiocchi, rovinandole la vita. Simona e Candela cominciano le lezioni con Orengo mentre Catalina condivide con Don Alonso i suoi dubbi su Lorenzo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 22 febbraio 2024

Puntata di Venerdì 23 febbraio 2024

Lorenzo spiega a Elisa di aver fatto i complimenti a Catalina solo per ingraziarsi i marchesi. Petra intanto spiega a Teresa perché è così tanto legata a Cruz. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 23 febbraio 2024

