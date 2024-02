Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 febbraio 2024 - Katie e Carter si avvicineranno ancora di più. I due, che si sono già baciati, continueranno a corteggiarsi e a farsi i complimenti a vicenda. I due capiranno di essersi trovati e di non averlo potuto fare prima perché presi da Bill e da Quinn. Ora che lo Spencer e la Fuller non sono più un “problema” potrebbero persino pensare di frequentarsi. Intanto Brooke, decisa a capirci qualcosa in più su lei e Ridge, riceverà la visita del marito, arrivato a casa per prendere le sue cose. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 22 febbraio 2024 - Sermin, sempre più povera, si vede costretta a continuare a scroccare pasti a Fusun, benché stia cominciando a vederla come una rivale. Infatti, le due si stanno contendendo le attenzioni di Colak. Al momento, d'altra parte, lui è preso da altro. Colak non riesce a sopportare l'idea di aver spinto il figlio al suicidio. Intanto, vedendo che da quando l'ha salvata dai suoi rapitori, Hakan è tornato a far parte della vita di Zuleyha, Fikret s'indispettisce. Allora, il nipote di Lutfiye decide di mettersi ad indagare sul suo conto per smascherarlo una volta per tutte con ancora più impegno: stavolta raggiungerà il suo obiettivo! Rasit, invece, è insofferente nei confronti di Gaffur, che da quando Saniye è morta è tornato a ricoprire il ruolo di capo dei braccianti e non fa che impartire ordini con fare dispotico. Parallelamente, Fadik è insofferente nei confronti della cugina del marito, Cevriye, divenuta ormai a tutti gli effetti la cuoca - stipendiata - di Villa Yaman... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 febbraio 2024 - Martina cercherà di convincere Beatriz a non rovinarle la vita.La marchesina pregherà la sua nemica di perdonarla e di lasciarsi alle spalle quanto successo. La nuova arrivata non ci penserà nemmeno e continuerà a volersi prendere la sua vendetta. Intanto Catalina condividerà con suo padre le sue perplessità su Don Lorenzo mentre Simona e Candela cominceranno le loro lezioni con il maestro Orengo. Qui la trama completa de La Promessa.

