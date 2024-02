Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 febbraio 2024: Katie e Carter sempre più vicini mentre Ridge batte in ritirata!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Katie e Carter saranno sempre più intimi mentre Ridge si presenterà da Brooke per prendere le sue cose.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 22 febbraio 2024, alle ore 13.45 sempre su Canale5, Katie e Carter si avvicineranno ancora di più. I due, che si sono già baciati, continueranno a corteggiarsi e a farsi i complimenti a vicenda. I due capiranno di essersi trovati e di non averlo potuto fare prima perché presi da Bill e da Quinn. Ora che lo Spencer e la Fuller non sono più un “problema” potrebbero persino pensare di frequentarsi. Intanto Brooke, decisa a capirci qualcosa in più su lei e Ridge, riceverà la visita del marito, arrivato a casa per prendere le sue cose.

Anticipazioni Beautiful: Katie e Carter sempre più vicini

Carter deve rassegnarsi. Quinn non tornerà da lui e ha preso definitivamente le distanze. Il Walton dovrà ricostruirsi una vita senza di lei ma sembra che non ci impiegherà molto. L’avvocato sta apprezzando sempre di più la vicinanza di Katie, che ha ammesso di provare una grande attrazione per lui e di considerarlo non solo un uomo bello ma anche profondamente affascinante. I due stanno diventando sempre più intimi ma prima Carter chiederà alla Logan cosa pensi del suo ex marito Bill.

Beautiful Anticipazioni: Katie ammette che tra lei e Bill non c’è più speranza

Carter chiederà a Katie cosa pensi di Bill in questo momento e se, per caso, provi ancora dell’affetto per lui. La Logan gli riferirà di aver molto amato lo Spencer e di volergli bene ma di non vedere nessun futuro con lui. Insomma Katie farà capire al Walton di essere libera da ogni legame e che con lui potrebbe funzionare se, anche lui, lascerà da parte il passato. E per l’avvocato non sembreranno esserci problemi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge a confronto. Il Forrester batte in ritirata

Brooke ha promesso di riconquistare suo marito ed è decisa a parlargli. Ridge la precederà, presentandosi a casa per prendere alcune sue cose. I due si troveranno faccia a faccia dopo Aspen e la Logan cercherà di capire cosa sia successo e cosa sua marito volesse gli dicesse di tanto importante e che non ha detto. Lo stilista non vorrà aiutarla e continuerà a ripeterle che il loro matrimonio è finito e che ha scelto di tornare da Taylor.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.