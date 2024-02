La Promessa Anticipazioni 22 febbraio 2024: Martina chiede perdono a Beatriz ma non basta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina pregherà Beatriz di perdonarla ma non ho otterrà altro che disprezzo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 febbraio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Martina cercherà di convincere Beatriz a non rovinarle la vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina pregherà la sua nemica di perdonarla e di lasciarsi alle spalle quanto successo. La nuova arrivata non ci penserà nemmeno e continuerà a volersi prendere la sua vendetta. Intanto Catalina condividerà con suo padre le sue perplessità su Don Lorenzo mentre Simona e Candela cominceranno le loro lezioni con il maestro Orengo.

Anticipazioni La Promessa: Martina supplica Beatriz di perdonarla

Martina trema da quanto Beatriz è arrivata alla tenuta e spera che la ragazza non riveli a nessuno cosa è successo tra loro. La giovane ha il tremendo timore di essere umiliata e di dover affrontare la vergogna. Per evitare tutto questo e per fermare la sua nemica, che le sta facendo terra bruciata intorno, Martina le chiederà perdono. Non otterrà però alcuna misericordia. La sua antagonista sarà più che mai determinata a rovinarle la vita e prendersi la sua vendetta.

La Promessa Anticipazioni: Catalina confida a Don Alonso le sue preoccupazioni su Lorenzo

Catalina è sconvolta da Lorenzo ed è certa che il conte stia nascondendo un doppio fine. La giovane è più che mai certa che il nobile l’abbia elogiata per avere qualcosa in cambio e dopo averne parlato con Manuel, che le ha rivelato di volersi trasferire in Italia, deciderà di confidare tutte le sue paure pure a suo padre. Don Alonso darà credito alle parole della figlia e terrà d’occhio anche lui il suo odiato cognato?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Arriva il nuovo insegnate di Simona e Candela

Don Romulo ha convinto il marchese a chiamare un insegnante per Simona e Candela, che hanno espresso il desiderio di migliorare la loro cultura. Don Alonso ha accettato e alla tenuta arriverà il maestro Orengo. Le due cuoche saranno felicissime e prometteranno di seguire le lezioni con grande attenzione. Il nuovo professore saprà tenerle a bada entrambe?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.