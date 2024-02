Terra Amara Anticipazioni 22 febbraio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Zuleyha in pericolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 22 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha viene rapita, ma per fortuna c'è Hakan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 22 febbraio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Sermin e Fusun vorrebbero fare una vacanza a Mersin, ma prima vanno da Colak per mostrarsi solidali nei suoi confronti. Intanto, Vahap vorrebbe affrontare Betul a brutto a muso per il furto del filmato, ma lei riesce a raggirarlo di nuovo, promettendogli una serata galante. Fadik, invece, si lamenta con Rasit perché ha offerto ospitalità a Cevriye, mentre Uzum, finalmente, viene dimessa e torna alla Villa. Zuleyha continua a sentirsi in colpa. In un secondo momento, Cetin piange sulla tomba di Gulten. Nel frattempo, Hakan va a trovare Uzum per portarle un regalo; quando Fikret lo vede, s'innervosisce. Poco dopo, va a parlare con il braccio destro; Cetin gli suggerisce di non rinunciare a Zuleyha, se ne è davvero innamorato. Quest'ultima, invece, riceve una telefonata da Ekrem, il quale l'avverte di un incidente al mulino. L'Altun accorre sul posto, però viene fermata da Ozhan ed Erdil, che vogliono portarla da Colak. L'imprenditore, tuttavia, viene prontamente informato da Cavus e si dirige in fretta e furia dall'amata. Zuleyha è salva grazie al Gumusoglu. Intanto, Sermin è costretta a scroccare cibo a Fusun, ma continua a considerarla una rivale: si contendono le attenzione dello spregevole signore. Colak, tuttavia, al momento è disperato perché certo di aver spinto il figlio al suicidio. Per finire, vedendo che Hakan è rientrato nelle grazie di Zuleyha dopo averla salvata, Fikret decide d'impegnarsi di più per riuscire a smascherarlo. Al contempo, Rasit non sopporta di ricevere ordini dal nuovo capo, Gaffur, e Fadik non sopporta che Cevriye sia diventata a tutti gli effetti una cuoca stipendiata.

Terra Amara Anticipazioni: Uzum viene dimessa!

Sermin e Fusun hanno un desiderio: trascorrere una bella vacanza a Mersin. Purtroppo, però, le due non se la passano bene economicamente. Così, decidono di fare un salto da Colak, con il quale tenteranno di mostrarsi il più solidali possibili. Ma che cosa hanno in mente Sermin e Fusun? Queste ultime vogliono per caso entrare nelle grazie di Colak, uno dei signori più ricchi di Cukurova? Intanto, Vahap si è messo in testa di prendere di petto Betul per rimproverarla del furto del filmato; tuttavia, la giovane riuscirà a riggirarlo nuovamente, promettendogli una serata galante tutta per loro. Fadik, invece, si sta lamentando con Rasit: ha offerto ospitalità a Cevriye, la cugina, che però lei non riesce proprio a sopportare. Nel frattempo, la piccola Uzum, dopo essere stata investita da una moto e conseguentemente ricoverata in ospedale, finalmente viene dimessa. Zuleyha è felice di saperla in salute e a casa, però continua a sentirsi in colpa: se non si fosse distratta per parlare con Hakan, alla bambina non sarebbe accaduto niente...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha viene rapita!

Cetin sta piangendo disperatamente sulla tomba di Gulten. Il ragazzo ha da poco dovuto dire addio per sempre alla moglie, l'unica donna che abbia mai amato in vita sua, e non solo: insieme a Gulten è morta anche la creatura che portava in grembo, il loro primo figlio. Intanto, Fikret vede Hakan raggiungere Villa Yaman per andare a far visita ad Uzum. L'imprenditore, come Zuleyha, si sente in colpa per quanto le è accaduto, e così è andato a portarle un regalo. Il rosso s'innervosisce, e poi ne discute con Cetin. Il ragazzo, senza troppi giri di parole, gli suggerisce di continuare a combattere per la persona che gli fa battere il cuore, l'Altun, se davvero ne è tanto innamorato. Quest'ultima, nel mentre, sta ricevendo un'allarmante telefonata da parte di Ekrem, il quale la sta informando di un brutto incidente avvenuto al mulino. Zuleyha accorre sul posto, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil, che vogliono portarla da Colak. Tuttavia, il Gumusoglu viene prontamente avvertito da una "talpa", Cavus, e va subito a salvare la sua amata!

Fikret inferocito, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 febbraio 2024

Sermin, sempre più povera, si vede costretta a continuare a scroccare pasti a Fusun, benché stia cominciando a vederla come una rivale. Infatti, le due si stanno contendendo le attenzioni di Colak. Al momento, d'altra parte, lui è preso da altro. Colak non riesce a sopportare l'idea di aver spinto il figlio al suicidio. Intanto, vedendo che da quando l'ha salvata dai suoi rapitori, Hakan è tornato a far parte della vita di Zuleyha, Fikret s'indispettisce. Allora, il nipote di Lutfiye decide di mettersi ad indagare sul suo conto per smascherarlo una volta per tutte con ancora più impegno: stavolta raggiungerà il suo obiettivo! Rasit, invece, è insofferente nei confronti di Gaffur, che da quando Saniye è morta è tornato a ricoprire il ruolo di capo dei braccianti e non fa che impartire ordini con fare dispotico. Parallelamente, Fadik è insofferente nei confronti della cugina del marito, Cevriye, divenuta ormai a tutti gli effetti la cuoca - stipendiata - di Villa Yaman...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.