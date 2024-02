Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 febbraio 2024 - Thomas e Steffy saranno felicissimi di riabbracciare i loro genitori. Taylor e Ridge torneranno a Los Angeles da Aspen e la Hayes racconterà al figlio come suo padre l’abbia rincorsa in montagna e come si siano dichiarati, di nuovo, amore eterno. Intanto Brooke, al corrente del rientro a casa del Forrester, dirà a Hope di essere pronta ad affrontarlo e a scoprire cosa sia davvero successo. Non si arrenderà ancora, riporterà il suo consorte tra le sue braccia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 febbraio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 21 febbraio 2024 - l'Altun cerca di porre subito rimedio al terribile gesto di Colak, facendo risistemare le baracche. Dopodiché, l'ex sarta, in uno slancio di coraggio, va a prendere di petto il nemico. Guardandolo dritto negli occhi, Zuleyha rimprovera pubblicamente Colak per ciò che ha fatto. E mentre i braccianti applaudono la generosità e l'audacia della loro eroina, lo spregevole imprenditore tenta di scusarsi con loro che, però, gli fanno sapere di non avere la minima intenzione di tendergli una mano. Intanto, Vahap, che è stato cacciato via da Abdulkadir perché si è fatto sottrarre da Betul il filmato che incastra Fikret per traffico di droga e si è unito agli uomini di Colak, sta escogitando un piano per colpire proprio l'Altun. Che cosa avrà in mente il folle malvivente? Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 24 febbraio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 febbraio 2024 - Catalina cercherà di capire cosa stia tramando Don Lorenzo. La ragazza sarà più che convinta che i complimenti che il conte le ha fatto, nascondano qualche altro fine. La marchesina ne parlerà con suo fratello, che coglierà l’occasione per dirle di avere intenzione di lasciare la tenuta e di trasferirsi in Italia allontanandosi così pure da Jimena. Intanto Simona e Candela saranno molto contente di avere un nuovo insegnante. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 23 febbraio 2024.