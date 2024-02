Terra Amara Anticipazioni 21 febbraio 2024: Zuleyha e Colak faccia a faccia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 21 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, furibonda, affronta coraggiosamente Colak!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 febbraio 2024, alle 14:10, Colak vuole riprendersi le terre che a detta sua gli hanno sottratto indebitamente in passato gli Yaman. Pertanto, distrugge le baracche dei braccianti. Questi ultimi, sotto shock, applaudono Zuleyha quando si affretta a porre rimedio e a sgridare pubblicamente il signore. Colak, allora, pensa di porgere ai braccianti le sue scuse, però loro le rifiutano. Intanto, Vahap sta ordendo un piano proprio ai danni dell'ex sarta...

Terra Amara Anticipazioni: Colak è spietato ed inarrestabile...

Colak è tornato a Cukurova dopo aver trascorso gli ultimi diciotto anni dietro le sbarre. Si tratta di uno dei signori più ricchi e spietati del paese, e ne ha già dato prova. Il suo obiettivo, anzitutto, è quello di rimettere le mani su quei possedimenti che - a detta sua - gli appartenevano e gli sono stati sottratti indebitamente dai suoi nemici, tra cui anche Demir Yaman. Ed è proprio per questo motivo che, ad esempio, ha deciso di mandare i suoi uomini a saccheggiare uno dei terreni della famiglia dell'imprenditore da poco ritrovato morto...

Terra Amara Anticipazioni: Colak distrugge le baracche!

Colak è pronto a mettere a segno il suo prossimo colpo. Dato che è determinato come non mai a riprendersi le sue terre, il delinquente dà l'ordine ai suoi scagnozzi di andare a distruggere le baracche dei braccianti. Questi ultimi sono sotto shock per quanto accaduto, così come lo sarà Zuleyha non appena ne entrerà a conoscenza. La signora, che ha già capito con chi ha a che fare, si rende conto dell'urgenza di prendere in mano la situazione: non c'è tempo da perdere, deve intervenire per contrastarlo e deve farlo nell'immediato!

Zuleyha affronta Colak, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 febbraio 2024

L'Altun cerca di porre subito rimedio al terribile gesto di Colak, facendo risistemare le baracche. Dopodiché, l'ex sarta, in uno slancio di coraggio, va a prendere di petto il nemico. Guardandolo dritto negli occhi, Zuleyha rimprovera pubblicamente Colak per ciò che ha fatto. E mentre i braccianti applaudono la generosità e l'audacia della loro eroina, lo spregevole imprenditore tenta di scusarsi con loro che, però, gli fanno sapere di non avere la minima intenzione di tendergli una mano. Intanto, Vahap, che è stato cacciato via da Abdulkadir perché si è fatto sottrarre da Betul il filmato che incastra Fikret per traffico di droga e si è unito agli uomini di Colak, sta escogitando un piano per colpire proprio l'Altun. Che cosa avrà in mente il folle malvivente?

