Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 febbraio 2024: Steffy e Thomas hanno vinto ma Brooke ancora non molla

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy e Thomas si riuniranno a Ridge e Taylor appena tornati mentre Brooke non getterà la spugna. Riconquisterà suo marito.

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas e Steffy saranno felicissimi di riabbracciare i loro genitori. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Taylor e Ridge torneranno a Los Angeles da Aspen e la Hayes racconterà al figlio come suo padre l’abbia rincorsa in montagna e come si siano dichiarati, di nuovo, amore eterno. Intanto Brooke, al corrente del rientro a casa del Forrester, dirà a Hope di essere pronta ad affrontarlo e a scoprire cosa sia davvero successo. Non si arrenderà ancora, riporterà il suo consorte tra le sue braccia.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas hanno vinto

Thomas e Steffy hanno festeggiato Taylor e Ridge. I due ragazzi sono felicissimi per la reunion dei loro genitori e quasi stentano a credere che dopo anni di lotta, la loro famiglia si sia finalmente riunita. I ragazzi hanno vinto una battaglia che combattono da quando sono ragazzini e vedere la loro mamma tornare tra le braccia del loro papà, è la cosa più bella del mondo. Ora potranno ricominciare, vicini più che mani. Thomas ripenserà al suo terribile inganno ma non potrà fare a meno di esserne contento. Ha battuto la sua matrigna e stavolta l’ha stesa.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha i sensi di colpa?

Thomas chiederà a Taylor di raccontargli i dettagli, per filo e per segno. Sua madre sarà ben contenta di raccontargli come sia andata e con quanto amore suo padre sia andato a prenderla ad Aspen e come le abbia rivelato di amarla e di voler stare con lei. Il giovane Forrester ne sarà entusiasta. Intanto Ridge vedrà dei fogli sulla scrivania di Steffy e tra questi scorgerà una foto di Brooke. Lo stilista sarà preso dal magone e dal senso di colpa, che dovrà presto ricacciare per stare con la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke non perde le speranze

Mentre nella casa sulla scogliera Ridge e Taylor si riuniranno con Steffy e Thomas, Brooke rivelerà a Hope di aver saputo del ritorno dell’ex marito a Los Angeles e di essere pronta ad affrontarlo. La Logan vorrà sapere la verità su quanto successo con suo marito ma soprattutto scoprire cosa volesse che lei confessasse. Brooke è infatti certa che lo stilista volesse sentire qualcosa di molto importante da lei ma ignora totalmente cosa possa essere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.