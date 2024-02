La Promessa Anticipazioni 21 febbraio 2024: Manuel rivela a Catalina di voler dire addio a Jimena e alla tenuta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 21 febbraio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Catalina cercherà di capire cosa stia tramando Don Lorenzo. La ragazza sarà più che convinta che i complimenti che il conte le ha fatto, nascondano qualche altro fine. La marchesina ne parlerà con suo fratello, che coglierà l’occasione per dirle di avere intenzione di lasciare la tenuta e di trasferirsi in Italia allontanandosi così pure da Jimena. Intanto Simona e Candela saranno molto contente di avere un nuovo insegnante.

Anticipazioni La Promessa: Catalina indaga su Don Lorenzo

Catalina è rimasta sconvolta da Don Lorenzo e dai suoi strani complimenti, a lei rivolti, sulle sue doti gestionali. La ragazza non può credere che il conte abbia cambiato idea su di lei e che ora appoggi il fatto che sia lei a occuparsi degli affari della tenuta. Almeno non dopo che il padre di Curro ha più volte ribadito di non pensare che una donna possa avere l’indole manageriale. La giovane vorrà vederci chiaro e cercherà di tenere d’occhio Lorenzo, nella speranza di capire subito cosa abbia in mente. Prima però chiederà una mano a suo fratello.

La Promessa Anticipazioni: Manuel rivela a Catalina che si trasferirà in Italia

Catalina si rivolgerà a Manuel e gli racconterà dei suoi sospetti, certa che il fratello sia d’accordo lei. Manuel sarà effettivamente concorde con lei e si convincerà pure lui che il padre di Curro stia macchinando qualcosa. Il giovane approfitterà del momento da solo con la sorella, per rivelarle della sua intenzione di trasferirsi a Milano, per stare lontano da Jimena, ormai diventata un vero problema, con il suo atteggiamento, che proprio non la rende amabile. Catalina sarà molto dispiaciuta di dovergli dire addio ma è stata lei per prima a metterlo in guardia dalla De Los Infantes.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona e Candela pronte a conoscere il nuovo insegnante

Don Romulo e Mauro hanno gettato la spugna. I due non possono più fare da insegnanti a Simona e Candela e per questo il maggiordomo ha chiesto – e poi ottenuto – il permesso di poter chiamare un vero maestro alla tenuta, per dare alle cuoche la giusta istruzione. Le due amiche saranno in trepidante attesa di conoscerlo e di apprendere tutto da lui.

