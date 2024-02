Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 febbraio 2024 - Thomas e Steffy riuniranno tutti alla Forrester Creations per raccontare della reunion tra Ridge e Taylor. I due ragazzi non si cureranno delle perplessità della loro famiglia davanti a questa novità, che ha profondamente ferito Brooke e Hope. Intanto proprio Brooke continuerà a chiedersi cosa sia successo di tanto grave tra lei e suo marito da spingere il Forrester a tornare dalla sua ex mentre Carter racconterà a tutti della fine della sua relazione con Quinn. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 16 febbraio 2024 - a Villa Yaman è calato un mesto silenzio. Nessuno riesce a parlare, perché tutti stanno piangendo. La perdita che hanno subito è enorme: nel giro di qualche ora hanno dovuto dire addio per sempre sia al capo dei braccianti, la coraggiosa Saniye, che alla cognata di quest'ultima, la dolce Gulten. I loro mariti sono inconsolabili. Gaffur e Cetin sono devastati dal dolore. Anche Zuleyha sta patendo le pene dell'inferno, poiché conscia di aver perduto non soltanto due instancabili e fedeli collaboratrici, ma soprattutto le sue due migliori amiche. Fadik, invece, è distrutta dalla terribile sensazione di essere rimasta di nuovo orfana, dato che per lei Saniye era più una madre che un capo. Come faranno a riprendersi da questi lutti? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 febbraio 2024 - Maria si apre con Teresa, e le confida di non essere più sicura di essere innamorata di Salvador come una volta. Pertanto, l'amica le consiglia di provare ad affrontare l'argomento con il fidanzato quanto prima, poiché è importante che mettano le cose in chiaro una volta per tutte. Intanto, Beatriz continua a fare domande e ad elargire complimenti: chiaramente, il suo obiettivo è quello di farsi amici tutti gli abitanti de La Promessa. Martina, nel mentre, osserva terrorizzata tutte le sue mosse... Qui la trama completa de La Promessa.

