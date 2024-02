Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 febbraio 2024: Thomas e Steffy festeggiano Taylor e Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas e Steffy festeggiano la reunion tra Taylor e Ridge mentre Carter confesserà della fine del suo amore con Quinn.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 16 febbraio 2024, alle ore 13.45, Thomas e Steffy riuniranno tutti alla Forrester Creations per raccontare della reunion tra Ridge e Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi non si cureranno delle perplessità della loro famiglia davanti a questa novità, che ha profondamente ferito Brooke e Hope. Intanto proprio Brooke continuerà a chiedersi cosa sia successo di tanto grave tra lei e suo marito da spingere il Forrester a tornare dalla sua ex mentre Carter racconterà a tutti della fine della sua relazione con Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas festeggiano la reunion tra Ridge e Taylor

Se Brooke è disperata e Hope è perplessa, Steffy e Thomas sono felicissimi di quello che è successo tra i loro genitori. I ragazzi sono finalmente soddisfatti e ammetteranno di aver atteso questo momento da anni. Vista la grande novità, i fratelli Forrester penseranno di organizzare una sorta di festicciola alla Forrester, non solo per brindare alla loro vittoria ma anche per informare tutti del ritorno di fiamma tra Taylor e Ridge. Donna ed Eric, già informati, si mostreranno perplessi mentre Katie e Paris si preoccuperanno di come stia Brooke e saranno certi che la donna stia soffrendo. Carter invece avrà qualcos’altro da dire, altrettanto sconvolgente.

Beautiful Anticipazioni: Carter rivela a tutti che tra lui e Quinn è finita

La notizia della reunion tra Ridge e Taylor sconvolgerà tutti ma anche la rivelazione di Carter lascerà senza parole i presenti. Il Walton approfitterà dell’occasione per confessare a tutti che tra lui e Quinn è tutto finito e che la Fuller ha lasciato pure la città, oltre che l’azienda. L’avvocato si scuserà con Paris per averla fatta soffrire con un amore che poi non è decollato. La ragazza gli dirà di non essere arrabbiata con lui ma di non voler parlare comunque dell’argomento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke cerca conforto in Liam e Hope

Il segreto di Brooke è salvo; Liam ha promesso alla suocera di non rivelare a Hope della sua quasi ricaduta nell’alcol e di tenere per sé quanto accaduto. La Logan continuerà a interrogarsi su cosa sia successo e Hope le domanderà se per caso c’entri la custodia di Douglas. Brooke si affretterà ad assicurare alla figlia che il piccolo non è stato la causa di nulla mentre Liam cercherà di capire se suo padre, Bill, possa aver fatto arrabbiare in qualche modo il Forrester. Nessuna delle opzioni sarà valida. C'è sotto sicuramente qualcos'altro. Intanto Bill busserà alla porta di Deacon per informarlo della fine del matrimonio tra la loro ex e lo stilista ma soprattutto per impedirgli di mettersi in mezzo. Ora che Brooke è libera, tornerà a essere la signora Spencer.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.