La Promessa Anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024: Maria non è più innamorata di Salvador!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 12 al 16 febbraio 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 12 al 16 febbraio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 12 febbraio 2024

Salvador non ne può più delle insistenze di Maria, la quale è determinata come non mai a convolare a nozze con lui. Esasperato, il giovane finisce con il prendersela con Lope. Infatti, Salvador incolpa l'amico di averlo messo nei guai facendo trovare alla cameriera un anello di fidanzamento nel carillon, lasciandole credere che fosse stato lui a farle la sorpresa.

Puntata di Martedì 13 febbraio 2024

Continua la discussione tra Lope e Salvador. Quest'ultimo esorta l'amico a confessare a Maria quali siano i suoi reali sentimenti nei confronti. D'altra parte, oltre a Salvador, anche Mauro tenterà di convincere Lope ad aprire il suo cuore alla domestica.

Puntata di Mercoledì 14 febbraio 2024

Jana è determinata a prendere di petto Manuel: è tempo che affrontino seriamente un discorso sul loro rapporto. Tuttavia, sorprendentemente, lui non ha la minima intenzione di assecondarla, tanto che la ferma ancor prima che inizi a pararle e le dice di non essere interessato ad ascoltarla, dato che ormai ritiene la loro "storia d'amore" un capitolo chiuso. Poco dopo, è Jimena a cercarlo per parlarci. Vuole dirgli che è stanca di fingere.

Puntata di Giovedì 15 febbraio 2024

Lorenzo sta continuando ad indagare: deve scoprire chi è stato a sorprenderlo in atteggiamenti intimi con Elisa per metterlo a tacere quanto prima. Il capitano ora sta investigando tra la servitù. Tuttavia, tutti i domestici interrogati negano di averlo visto. Sono sinceri, oppure qualcuno di loro sta mentendo?

Puntata di Venerdì 16 febbraio 2024

Maria si apre con Teresa, e le confida di non essere più sicura di essere innamorata di Salvador come una volta. Pertanto, l'amica le consiglia di provare ad affrontare l'argomento con il fidanzato quanto prima, poiché è importante che mettano le cose in chiaro una volta per tutte. Intanto, Beatriz continua a fare domande e ad elargire complimenti: chiaramente, il suo obiettivo è quello di farsi amici tutti gli abitanti de La Promessa. Martina, nel mentre, osserva terrorizzata tutte le sue mosse.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.