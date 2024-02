Beautiful Anticipazioni Puntate dal 12 al 17 febbraio 2024: Quinn lascia Carter, e Katie ne approfitta per corteggiarlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 12 febbraio 2024

Brooke dice a Bill che non rinuncerà mai a Ridge, anche se per il momento quest'ultimo sembra aver deciso di stare insieme a Taylor. Intanto, Carter sta confidando a Katie che la sua love story con Quinn è giunta al capolinea.

Puntata in onda Martedì 13 febbraio 2024

Brooke, disperata per la fine del suo matrimonio con Ridge, è tentata dall'alcol, ma Liam è pronto a fermarla. Intanto, Thomas continua a dare segni d'instabilità psichica. Non soltanto ha incastrato la Logan senior, bensì sta anche sognando ad occhi aperti di amoreggiare con Hope.

Puntata in onda Mercoledì 14 febbraio 2024

Steffy, non sapendo che Thomas è mentalmente instabile, è felice che Ridge e Taylor siano tornati insieme, e così festeggia insieme al fratello. Intanto, Brooke, distrutta dal dolore per la fine del matrimonio con il marito, è tentata dall'alcol, però Liam le impedisce di commettere questo errore. Dopodiché, il genero le giura che terrà la bocca chiusa con Hope, la quale si sta affrettando a raggiungere la madre per consolarla.

Puntata in onda Giovedì 15 febbraio 2024

Brooke non si capacita di come sia possibile che Ridge sia tanto arrabbiato con lei. Intanto, Katie sta corteggiando Carter, che non sembra disdegnare le sue attenzioni. Thomas e Steffy, invece, convocano una riunione della famiglia Forrester per annunciare che Ridge e Taylor sono finalmente tornati insieme.

Puntata in onda Venerdì 16 febbraio 2024

Eric coglie l'occasione per dire a tutti che Quinn ha lasciato la Forrester Creations, e Carter. Intanto, Hope e Liam consolano Brooke, la quale continua a sostenere di non capire il perché Ridge l'abbia lasciata.

Puntate in onda Sabato 17 febbraio 2024

Hope si prepara ad affrontare Steffy. La prima accusa la seconda e Taylor di aver rubato il marito a Brooke, e la minaccia: farà di tutto per fargliela pagare. Intanto, la donna appare profondamente angosciata per aver perduto Ridge, e Liam prova a confortarla. Deacon, invece, vede Bill come un rivale, e confida a Sheila di temere che lui provi a riavvicinarsi alla Logan senior, ora che lei è single. La Dark Lady sembra gelosa del Bad Boy. Nel frattempo, Carter è ancora piuttosto scosso ed amareggiato per la fine della sua love story con Quinn.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.