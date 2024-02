La Promessa Anticipazioni 16 febbraio 2024: Maria e Salvador si lasciano?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria non è più così convinta di essere innamorata di Salvador. Beatriz, invece, continua a far preoccupare Martina...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 16 febbraio 2024 alle ore 16.40, Maria si apre con Teresa, e le confida di non essere più sicura di essere innamorata di Salvador come una volta. Pertanto, l'amica le consiglia di provare ad affrontare l'argomento con il fidanzato quanto prima, poiché è importante che mettano le cose in chiaro una volta per tutte. Intanto, Beatriz continua a fare domande e ad elargire complimenti: chiaramente, il suo obiettivo è quello di farsi amici tutti gli abitanti de La Promessa. Martina, nel mentre, osserva terrorizzata tutte le sue mosse...

Anticipazioni La Promessa: Salvador è cambiato...

Da quando Salvador è tornato a La Promessa, non sembra più lo stesso. Il giovane era stato costretto ad arruolarsi, e ben presto era giunta la terribile notizia della sua morte. Tuttavia, per fortuna, si era trattato soltanto di un errore: Salvador, seppur senza un occhio, deperito ed evidentemente turbato, era vivo e vegeto. Maria, tra tutti, era molto emozionata di rivederlo, ma ci ha messo poco a realizzare che l'amato non fosse più quello di prima. Ciò che aveva vissuto e subito lo hanno segnato a tal punto da averlo cambiato nel profondo...

La Promessa Anticipazioni: Maria si confida con Teresa...

La migliore amica di Jana è un'anima in pena. Maria è triste perché l'amato le ha detto di non essere più pronto a sposarsi, e lei ha cominciato a sospettare che abbia smesso di amarla. D'altra parte, adesso è proprio Maria che sta mettendo in dubbio ciò che prova nei confronti di Salvador. La cameriera confida a Teresa di non essere più così sicura di amare il fidanzato come un tempo. Pertanto, l'amica le consiglia di parlargli il prima possibile a quattr'occhi per tentare di mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Maria seguirà il suggerimento?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina teme Beatriz...

Dal momento in cui Beatriz è giunta a sorpresa alla tenuta, Martina è tesa come la corda di un violino. La nuova arrivata si è presentata come una vecchia amica della fanciulla, che però, più che essere felice di averla al suo fianco, sembra inquieta. Nel mentre, Beatriz non fa che porre domande agli abitanti de La Promessa, come se stesse investigando. Inoltre, elargisce complimenti con grande generosità a chiunque, con il chiaro intento di farsi tutti amici. Martina, invece, osserva le sue mosse con il terrore negli occhi...

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.