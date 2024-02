Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 12 al 17 febbraio 2024: Saniye muore assassinata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 12 al 17 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 12 al 17 febbraio 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il giovedì e la domenica alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 12 febbraio 2024

Gulten e Cetin scoprono che a breve diventeranno genitori, e decidono di condividere la loro felicità con le persone a loro più care. Intanto, Sermin e Betul si rendono conto di essere ormai rovinate, tanto che sono costrette a trasferirsi in una casa molto più modesta rispetto a quella presente all'interno della tenuta Yaman. Nella nuova abitazione, la bionda incontra un reporter, che tenta in ogni modo di scoprire per quale motivo sono state sbattute fuori da Zuleyha.

Puntata in onda Martedì 13 febbraio 2024

Il procuratore ritira la denuncia a carico di Hakan, il quale può quindi lasciare la prigione. Zuleyha, ormai la sua futura sposa, ne è più che felice. Intanto, viene pubblicata sul giornale un'intervista a Sermin e Betul, in cui entrambe hanno tentato di mettere la signora in cattiva luce, dipingendola come un'arrampicatrice sociale. L'Altun è furibonda per le menzogne che ha letto sul suo conto; così, convoca i giornalisti per far vedere loro dei documenti: si stratta della prova che Betul ha agito alle sue spalle.

Puntata in onda Mercoledì 14 febbraio 2024

Il procuratore scopre che Hulya Gumusoglu è morta, ed informa subito Zuleyha. Quest'ultima e Fikret, allora, decidono di partire alla volta di Smirne per prendere parte ai funerali della giovane, certi che incontreranno Hakan Gumusoglu, fratello della defunta. Tuttavia, Hakan si tiene in disparte durante la funzione. Dopodiché, nel corso della serata, l'Altun viene aggredita nella sua camera d'hotel da un uomo con il viso coperto.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 15 febbraio 2024

Zuleyha è determinata a scoprire chi sia realmente Hakan Gumusoglu. Intanto, quest'ultimo vorrebbe rivelargli la sua vera identità, ma preferisce presentarsi mascherato nella sua camera d'hotel; la spaventa, ma le assicura che tale Hakan Gumusoglu non le farà mai del male. Tutta Cukurova, invece, sta leggendo sul giornale le dichiarazioni che la signora ha fatto ai giornalisti per smascherare Betul. Mentre la mora vorrebbe arrendersi davanti alle accuse, Sermin vuole fargliela pagare. In un secondo momento, Colak, uno dei grandi signori di Cukurova, esce di prigione dopo diciotto anni, giurando vendetta ai suoi nemici. Pretende di rimpossessarsi dei suoi terreni; ad esempio, Demir se ne era appropriato indebitamente. L'Altun, però, non intende cedere al ricatto e minaccia di portarlo in tribunale. Nel frattempo, Gulten porta avanti serenamente la gravidanza, e Gaffur vende la terra vicino alla diga che aveva comprato, e così può acquistare una casa, rendendo felici Saniye e la piccola Uzum. Per finire, Betul vorrebbe appropriarsi della copia del filmato di Vahap che inchioderebbe Fikret per traffico di droga: desidera vendicarsi dell'ex promesso sposo. Così, la ragazza finge di voler sedurre il fratello di Abdulkadir e gli mette del sonnifero nel bicchiere. Al suo risveglio, Vahap si rende conto che Betul è scappata con il video.

Puntata in onda Venerdì 16 febbraio 2024

Fikret informa Zuleyha del fatto che non prenderà parte al suo matrimonio con Hakan. Quindi, decide di andare a riprendere il piccolo Kerem Ali e di portarlo a vivere con lui e Nazire. Intanto, Colak ed i suoi uomini sono giunti in uno dei terreni degli Yaman, pronti a saccheggiarlo. Quando Saniye se ne accorge, lei ed il malvivente hanno una brutta discussione.

Puntate in onda Sabato 17 febbraio 2024

Fikret viene portato dal procuratore, che è entrato in possesso del filmato che lo incrimina per traffico di droga. Intanto, Lutfiye torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha comprato la casa di Sermin e Betul. La donna è preoccupata, e lo è anche per le imminenti nozze tra Zuleyha ed Hakan. Lutfiye, allora, informa la signora della verità sulla morte di Fekeli. L'Altun, pensando che anche il futuro sposo c'entri con l'omicidio, annulla il matrimonio. Saniye e Gulten, invece, stanno rientrando, quando si buca una gomma del furgone. Le due scendono in strada per cambiare la ruota, ed Ozhan e Colak le investono. Dopodiché, i due scappano. Saniye muore sul colpo, mentre Gulten sopravvive e viene portata in ospedale. Nel frattempo, Betul pensa di ricattare Abdulkadir, il quale nel mentre sta intimando a Vahap di lasciare Cukurova per essersi fatto sottrarre il filmato che inchioda Fikret. Il folle, che non sente ragioni, offre i suoi servigi a Colak.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica anche alle 21:20.