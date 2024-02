Terra Amara Anticipazioni 16 febbraio 2024: La morte di Saniye e Gulten getta tutti nello sconforto...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 febbraio 2024, alle 14:10, Saniye e Gulten sono state investite da un'automobile che viaggiava a tutta velocità. A guidare il mezzo era il figlio di Colak, mentre quest'ultimo gli sedeva accanto. La moglie di Gaffur è morta sul colpo, la cognata, invece, è sopravvissuta. Tuttavia, poco dopo ;anche Gulten è morta in ospedale. Adesso tutti a Villa Yaman le stanno piangendo. Fadik, ad esempio, si sente di nuovo orfana: per lei Saniye era come una madre...

Dopo aver stanato il malvivente, Saniye e Gulten si sono messe alla guida del loro mezzo per andare in commissariato: volevano denunciare Colak, il quale stava saccheggiando i terreni degli Yaman. Tuttavia, mentre erano in viaggio, improvvisamente sono state costrette a fermarsi perché una delle gomme si era bucata. La donna ha preso la ruota di scorta, che però è rotolata via; Saniye e la cognata, allora, si sono messe a correre per raggiungerla, quando un'automobile le ha prese in pieno. Alla guida c'era il figlio di Colak, e quest'ultimo gli sedeva accanto. La moglie di Gaffur è morta sul colpo.

Mentre Saniye è deceduta al momento dell'impatto con il veicolo, Gulten respirava ancora. La poverina, in gravissime condizioni, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici sono intervenuti tempestivamente per provare a salvare la vita a madre e figlio: infatti, Gulten aveva da poco scoperto di essere in dolce attesa. Purtroppo però non c'è stato niente da fare. Nonostante i dottori abbiano fatto l'impossibile, alla fine si sono dovuti rassegnare all'atroce impossibilità di riuscire nell'ardua impresa...

A Villa Yaman è calato un mesto silenzio. Nessuno riesce a parlare, perché tutti stanno piangendo. La perdita che hanno subito è enorme: nel giro di qualche ora hanno dovuto dire addio per sempre sia al capo dei braccianti, la coraggiosa Saniye, che alla cognata di quest'ultima, la dolce Gulten. I loro mariti sono inconsolabili. Gaffur e Cetin sono devastati dal dolore. Anche Zuleyha sta patendo le pene dell'inferno, poiché conscia di aver perduto non soltanto due instancabili e fedeli collaboratrici, ma soprattutto le sue due migliori amiche. Fadik, invece, è distrutta dalla terribile sensazione di essere rimasta di nuovo orfana, dato che per lei Saniye era più una madre che un capo. Come faranno a riprendersi da questi lutti?

