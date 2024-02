Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 febbraio 2024 - Liam sarà fondamentale per Brooke. Il ragazzo impedirà alla suocera di trovare nell’alcol consolazione alla sua disperazione. Lo Spencer, dopo aver allontanato suo padre dall’appartamento della Logan, cercherà di starle vicino il più possibile. Intanto Thomas, alla Forrester con Hope, darà gravi segni di squilibrio. Immaginerà di baciare la sua ex e di tornarci insieme. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 14 febbraio 2024 - Colak sta per mettere in atto la prima parte del suo diabolico piano. Il terribile malvivente ed i suoi uomini giungono in una delle terre degli Yaman perché vogliono saccheggiarlo. D'altra parte, sta per arrivare qualcuno a guastargli la festa. Si tratta di Saniye e Gulten, le quali si accorgono di che cosa sta succedendo. Determinate a non lasciarlo impunito, Saniye e Gulten prendono di petto il delinquente. Purtroppo, però, il loro coraggio non le ripagherà, anzi... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 febbraio 2024 - Jana è determinata a prendere di petto Manuel: è tempo che affrontino seriamente un discorso sul loro rapporto. Tuttavia, sorprendentemente, lui non ha la minima intenzione di assecondarla, tanto che la ferma ancor prima che inizi a pararle e le dice di non essere interessato ad ascoltarla, dato che ormai ritiene la loro "storia d'amore" un capitolo chiuso. Poco dopo, è Jimena a cercarlo per parlarci. Vuole dirgli che è stanca di fingere... Qui la trama completa de La Promessa.

